Talisca ve Aboubakar farkıyla Beşiktaş önde

Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımı, Trabzonspor ise ikinci yarının en iyisi. Harika bir hafta sonu bizi bekliyor… Pozitif futbol oynayan, kazanmayı hedefleyen iki takım Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena'da karşı karşıya gelecek.



Mas ve Pereira

Beşiktaş'ın sistemi belli, ilk yarılarda biraz oyalansa da ikinci yarılarda vites yükseltip rakibin elini, ayağını birbirine dolaştırıyor.

Trabzonspor ise denge takımı, maçın büyük bölümünde belli bir ortalamayı tutturuyor. İki bek, Mas ve Pereira bana göre bu maçta bordo-mavili takımın en büyük şansı.

Babel, Quaresma, Gökhan Gönül, Adriano bu kanatları ne kadar etkili kullanabilirse Beşiktaş o kadar şanslı olacaktır.

İki takımın orta sahalarına baktığımda Beşiktaş üstünlüğü, savunmada ise Trabzonspor'un ağır bastığını görüyorum.

Forvet hattında Beşiktaş avantajlı, kaleciler ise denk diyebiliriz. İki kalecinin de birbirine karşı üstünlükleri var.

Uzatmayalım, sahada mücadele edip, saha dışından medet ummayan iki takımın mücadelesinde iyi futbol bekliyorum. Hak edenin kazanmasını tüm kalbimle diliyorum.

Peki maçın kilit adamı kimler olur? Bana göre Talisca ve Aboubakar… Ne zaman şut atacak, ne zaman pas verecek, hangi köşeye, nasıl vuracak kestirmek mümkün değil.

İkisi de sürprizi bol oyuncular.

Beşiktaş zorlu Trabzon deplasmanında kazanırsa Talisca-Aboubakar farkıyla kazanır.



Ali Palabıyık tehlikesi

Başlıktaki tehlike ibaresi iki takım için de geçerli. Ali Palabıyık iyi başlayıp ondan sonra sistemin dehlizlerinde kaybolan ve rüzgar gülü gibi davrandığını düşündüğüm bir hakem.

Trabzonspor'u da yakabilir, Beşiktaş'ı da... MHK neden bu riski aldı diyeceğim ama onlar zaten her adımda bir yanlış yapıyorlar. Bu da onlardan biri. Dileyelim ki Palabıyık Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaptığı gibi maçın üstüyle başıyla oynamaya kalkmasın ve bir kez de iyi bir maç yöneterek bizi yanıltsın.



Federasyon göreve

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe derler...

TFF kuzgunun leşe konmasına izin vermeden bu ülkede alın teriyle mücadele eden her futbolcunun hakkını korumak zorundadır. Tıpkı UEFA'nın yaptığı gibi. Kulüplerin batma noktasına gelmesinin bedelini futbolcuya ödetmek gibi bir yöntem kabul edilemez. Oysa alt liglerde yaşanan tam olarak bu.

İşte bir örnek; bu satırlar Manisa yerel medyasından (manisahaberleri.com)lütfen dikkatlice okuyun;

"…Sezon başında iki kadro dışı bırakıldığında takım olarak alınan kararla antrenmanlar boykot edilmiş ve iki oyuncu takıma dönmüştü. Şimdi ise Nuri, Sercan, Berk, Savaş, Ozan, Timur gibi geçen sezon takımı sırtlayan oyuncular kadro dışı kalırken arkadaşları antrenmanda hiçbir şey olmamış gibi gülerek poz verdiler! Bu arada teknik adama hakaret edenler takımın ana üyesi" Yukarıdaki satırlar her şeyi açıklıyor ama birkaç detay daha var. Manisaspor'u geçen sezon şampiyon yapan çocuklar yaklaşık 3 yıllık alacaklarını isteyince kulüple kötü oldular. Sözleşmelerine göre bazılarının kadro dışı bırakılmaları da mümkün değil bu nedenle izin kağıdı verilmesi gibi uydurma bir yöntemle evlerine gönderdiler.

TFF bu işe sessiz kalamaz, kalmamalı. Gitmesi gerekenler kulüpleri batıran yöneticiler ve onların her dediğine boyun eğen, futbolcuların alın terlerine saygılı olmayan teknik adamlardır, takımlarını şampiyon yapan futbolcular değil.

Ayıptır, yazıktır.



Uymayana acımak yok

Federasyon kendi yağıyla kavrulamayan kulüplere asla acımamalı. Bir kulüp düşünün oyuncularına milyonlarca borcu var tek kuruş ödemiyor, borcunu isteyeni izin kağıdı verip evine yolluyor; ama 11 yeni oyuncu alıyor. Böyle nice kulüpler var. TFF, mali fair play konusunda UEFA gibi davranır ve futbolcuların haklarını korursa Türk futbolu kurtulur, yoksa işimiz zor.



Platini lobilerine Yardımcı golü!

Servet Yardımcı UEFA yönetim kuruluna girdi, bu çok önemli bir olay. Platini döneminde tek kelimeyle Türkiye karşıtı bir yapılanma içinde olan UEFA artık normalleşiyor diyebiliriz. TFF Başkanı Demirören, Servet Yardımcı ve Cengiz Zülfikaroğlu başta tüm emeği geçenlere teşekkürler. Servet Yardımcı'ya da yeni görevinde yürekten başarılar diliyorum.

Sahi Platini, o kadar engellemiştin, ha şimdi ne oldi!?