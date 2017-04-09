Futbol ziyafeti

Beşiktaş 4. dakikada golü bulduktan sonra maçı forse etti ve yaklaşık 20 dakika güçlü rakibine top göstermedi. Bu dönemde iki hatta, üç farkı bulabileceği pozisyonlar bulan Kartal, Babel, Talisca'ya jest yapmaya kalkınca farkı açamadı.

Trabzonspor Okay'ın muhteşem vuruşuyla durumu eşitleyince maç adeta yeniden başladı. İlk yarının kalan bölümünde dişe diş, kora kor bir mücadele vardı.

Quaresma'nın sakatlanması zorunlu değişikliği getirdi ve Güneş, Aboubakar'ı sahaya sürdü. Belki de maçın kırılma anı buydu. Çünkü Quaresma hem etkili oynamıyor, hem de frikiklerde topun başına giderek Talisca'nın ruh halini bozuyordu...

Beşiktaş kanatlardan bindirirken, Trabzonspor'un en sağlam ayakları Mas ve Pereira büyük baskı yaşayıp bolca hata yaptılar.

Kanatta başlayan Aboubakar ortaya geçtiği ilk pozisyonda o kıvrak dönüşünü yaparak golünü attı.



Atiba'ya yaldızlı pekiyi

Enerjilerinin büyük bölümünü ilk yarıda harcayan Trabzonspor orta saha oyuncuları, ikinci yarıda Kartal'ın pas trafiğini bozmakta zorlandılar. Ancak gelin görün ki, yine Beşiktaş iyi oynarken Trabzonspor yine çok güzel bir şutla, Castillo ile eşitliği yakaladı. Hemen ardından bordo-mavililer bir başka Kolombiyalı Rodallega ile üçüncü golü bulup öne geçtiler.

Beklediğimiz gibi harika bir maç izliyorduk ve kalan dakikalar daha çok şeye gebe görünüyordu...

Ceza sahası yayı üzerinde topla buluştuğunda düşürülen Talisca topu diktiğinde bu kez yanında motivasyonunu bozacak Quaresma yoktu, ölçü, biçti, hesap etti ve yine muhteşem bir gol attı.

Her şekilde vuruyor, öyle yerlere vuruyor ki, bir değil iki kaleci olsa çıkaramaz o topları.

Maç bir kez daha tam ortaya gelmişti, artık daha kaliteli olan, yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren kazanacaktı...

Okay'la istatistik konusunda yarışan Atiba, rakibinin gol attığı maçın en önemli golüne imza atarak hem istatistiklerine yaldızlı pekiyi yaptı, hem de çok zorlu deplasmanda altın değerinde üç puan getirdi.

Sahada ter döken futbolcular gibi her iki teknik adamı da kutluyorum; gerçek bir futbol ziyafeti izledik.