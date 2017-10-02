Ah Lens Ah!

Beşiktaş için önemli bir mücadeleydi.

Ben puan farkını çok önemsemiyorum ama siyahbeyazlı takım Trabzonspor galibiyeti Beşiktaş'ın kadro zenginliğini tartması bakımından çok önemliydi. Dün güzel bir mücadele seyrettik. Kalite çok üst düzey değildi belki ama Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçı kazanma gayreti seyretmeye değerdi.

Hep belirtiyorum Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı... Dün şunu da bir kez daha gördük; Beşiktaş müthiş yetenekli futbolculara da sahip. İlk golde Babel ile Talisca'nın uyumu müthişti. Bu Talisca'nın dünyaya geliş nedeni böyle nefis vuruşlar yapması mı çok merak ediyorum. Attığı gol tam anlamıyla enfes güzellikteydi.

Lens, Beşiktaş'a transfer olduğunda her Beşiktaşlı gibi ümitliydim. Ancak dünkü maçta Trabzonspor'un attığı gol öncesi bomboş durumda Cenk Tosun'a çıkarsa maç bitecekti. Tamam Lens gol attı ama dün yaptığı sorumsuzluk Beşiktaş'ı 2 puandan etti. O pası verseydi bugün onun takıma katılışını ve Beşiktaş'ın 3 puanını konuşacaktık.

Kabul ediyorum henüz konuşmak için çok erken ama Beşiktaş'ın yeni transferi Medel, siyah-beyazlı takımın el freni gibi. Şilili futbolcu yan ve geri paslarla sürekli Beşiktaş'ın ileri gitmesine engel oldu. Açık ve net söylemek gerekirse Medel modası geçmiş, tarihin tozlu sayfalarında yerini almış bekler gibiydi.

Trabzonspor'un en tehlikeli adamı Abdülkadir öyle bir ilk yarı oynadı ki maçı izleyenleri büyüledi. 18 yaşındaki bu genç adam Trabzonspor'un en büyük silahıydı. Olcay'ın golünde başrolde yine o vardı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ta 3 oyuncu onu durdurma yolunda sarı kartlar gördüler. Bravo Abdulkadir...

Trabzonspor'un iyileri arasında Beşiktaş'ın FEDA döneminin yıldızı Olcay Şahan'dı. Belli ki o da bu büyük taraftarı çok özlemiş ki; attığı gol sonrası sevinmedi bile. Hep aklıma takılıyor Olcay Şahan gibi oyuncu neden Trabzonspor'a bedava denilebilecek bir fiyata verildi.



Sözüm Sana Aydınus!

Beşiktaş dün 2-1'e kadar oyunu forse etti ama oyunu rölanti alma isteği siyahbeyazlı takıma pahalıya patladı. Tabii Fenerbahçe ve ve Leipzig maçlarındaki yoğun tempo takımı belli ki dün kötü etkiledi. Siyah-beyazlı takım Oğuzhan ve Atiba'yı çok aradı. Beşiktaş ilk defa pas trafiğinde rakibinin gerisinde kaldı.

Tabii özellikle maçın son bölümünde Trabzonspor atakları karşısındaki Fabri'nin hakkını vermemiz gerekir.

Ben Trabzonspor karşısında kaybedilmiş 2 puanın büyük kayıp olmadığı görüşündeyim. Lig uzun maraton ve köprünün altından çok sular akacak.

Bu puan kaybının telafasi var.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a da bir çift lafım olacak.

Sevgili Fırat son haftalarda çok iyiydin ama dünkü maçta rezalettin. Trabzonsporlu Okay'ı nasıl oyundan atmadın, şunu bana bir izah et Allah aşkına!