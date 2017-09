Alkışlar Beşiktaş’a

Doğrusu ilk yarı bittiğinde 2-1 galibiyetimize sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim.

Kaçan fırsatlar ve Tosic'in kendi kalesine attığı gol derken Beşiktaş'ın rüzgarı gönlümüzü ferahlatıyordu.

Hele hele Cenk Tosun'un attığı nefis golde Casillas'ın çaresizliği bizi mest etti. Cenk geçen sezon Benfica'ya bu sezon da Porto'ya öyle güzel goller attı ki eminim bütün Portekiz onu tanımıştır.

Eminim ki, bu zaferin uzun süre keyfini çıkaracağız. Bu önemli galibiyette başrolde yine Şenol Güneş vardı. Güneş belli ki dersine çok iyi çalışmış ve inanmış futbolcu kadrosuna neyi, nasıl yapması gerektiğini çok iyi anlatmıştı. Şenol Güneş'in olduğu her yerde umut vardır; ister Portekiz'de, ister Çin'de, ister Fizan'da!...

Beşiktaş her yönüyle dün Porto'ya üstünlüğünü hissetirmesi gelecek acısından beni umutlandırdı. Siyah-Beyazlı takımda klas kramponlar topu her alıp atağa kalktığında Porto sallanıyordu. demek ki, tezimde haklıyım, bu takım Ekim gibi uçuşa geçmeye başlayacak.

Beşiktaş'ta tüm futbolcular müthiş özveriyle oynadı. tek tek baktım hepsi önce takım için ter dökmenin ciddiyeti içindeydi. Pepe ve Adriano tecrübeleriyle takıma müthiş güç verirken bu adamlar boşu boşuna Real Madrid ve Barcelona'da uzun yıllar forma giymemiş dedirttiler.

Oğuzhan sahanın yer yerindeydi.

Quaresma 33 yaşında olmasına rağmen her geçen geçen futbolunun üzerine koyuyor. Talisca ve Quaresma'nın uyumu da Porto'ya korku saldı. Babel'in attığı nefis golde de Negredo'nun akıl dolu pası uyumun kanıtıydı.

Ben Türkiye'de bazı istatistikleri çok garip karşılarım. Dün medyada "Porto bu sezon hiç gol yemedi, Porto bugüne kadar hiçbir Türk takımına yenilmemiş" haberleri vardı. Geçiniz bunları! Türk takımlarına karşı yenilmemiş takım, gol yememiş takım vardır ama bu takım belli ki henüz daha Beşiktaş'la oynamamıştır.

Beşiktaş bu önemli galibiyette grubun ilk ikisi için değil, ilk sırası için aday olduğunu gösterdi. Bu takım bu sezon Avrupa'da da başarıya inanmış.

Ben diyorum ki; bu daha başlangıç.

Şimdi Avrupa düşünsün!