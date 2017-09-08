Türk futbolunun asıl sorunu

Dün Profesyonel Futbolcular Derneği güzel bir açıklama yaptı. Başkan Hakan Ünsal (ben de bu derneğe üyeyim) "Bizler yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının değil, özgür bir ortamda, fırsat ve rekabet eşitliğinin sağlanmasının yanındayız" dedi. Aradım, Hakan Ünsal'ı tebrik ettim.

Ünsal'a "Önümüzdeki günlerde bir araya gelelim. Futbol Adamları Derneği başkanı olarak, antrenörler, hakem ve gözlemciler dernekleri olarak Türk futbolunun yeniden yapılandırılması ile ilgili projeleri tartışıp, bu önerileri Sayın Cumhurbaşkanımız'a, spor bakanımıza, maliye ve milli eğitim bakanımıza sunalım" dedim. Ünsal beni saygıyla karşıladı. En kısa zamanda bir araya gelip fikir alış verişinde bulunacağız.

Uzun yıllardır futbolun kalkınması için şahsi önerilerimi gazetem Fotomaç'taki köşe yazılarımda yazıyor, televizyon programlarında da üstüne basa basa söylüyorum. Öncelikle bu derneklerin üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde delege olamıyor. Böylece federasyonda da seçilemiyor.

Bu derneklerin delegelikleri iptal edildi.

Peki, TFF yönetim kurulunu kim seçiyor? Tabii ki, kulüp başkanları, başkanların yandaşları...

Peki, Türk Futbolu nereye gitti? Gelişimle ilgili bir proje var mı?

Özetle iyiye mi gidiyor?

HAYIR!

Futbolumuzun bu duruma gelmesinin nedeni bu kişiler değil mi? O zaman lütfen gelin önce TFF delege sistemini değiştirelim.

Kulüpler, teknik direktörlerini, sportif direktörlerini, altyapı antrenörlerini delege yapsın. Bu dört derneğe en az 10 delege hakkı verelim. Ayrıca taban birliklerine de delege verilsin. Futbolu bırakmış profesyoneller de delege yapılsın.

Seçimden önce bu konuda bir çalıştay yapılıp bundan sonra neler yapılması gerektiği tespit edilsin. Bunları yapalım ve önümüze bakalım.

Bakalım, Yıldırım Demirören ve futbolla ilgisi olmayanlar bir daha seçilebiliyor mu?

Devlet, trilyonları harcayıp, statlar, spor tesisleri yapıyor ve bu konudan uzak insanlar kullanım hakkına sahipler. Kulüpler batma noktasında. Üretim yok, sadece tüketim!

Bu mudur 80 milyon futbol aşığı olan ülkemizin hak ettiği!

Biz hala etaylarla uğraşıyoruz.

'Yok yabancı kısıtlaması, yok yerli oyuncuların durumu..." Asıl sorun: Türk futbolunu konuya yabancı olan insanların yönetmesi.

Mücadeleye devam, yılmadan...

Temennim, Türk Futbolu da hakkı olan sistemi ve yönetenleri bulacaktır.

O zaman tüm futbolseverler mutlu olacak. Basketbol Federasyonu'ndaki gibi bırakın futbolumuzu da futbol adamlarımız yönetsin.



Tebrikler Milli Takım Tebrikler Eskişehir

O kadar çok kaosun ardından Milli Takımımız'ın Hırvatistan'ı yenip Dünya Kupası için yeniden iddialı konuma gelmesi çok önemli bir başarıdır. Bu önemli galibiyette futbolcularımızın gösterdiği mücadele hepimizi yeniden umutlandırdı. Tabii onların kazandığı bu önemli üç puanda hiç kuşkusuz ki başrolü Eskişehir'in müthiş taraftarı oynadı. Maça gelenlere dikkat ettim, takım formaları değil Milli Takım forma, bayrak ve atkılarıyla destek verdiler.

O maçtaki taraftar aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Teşekkürler Milli Takım mükemmelsin Eskişehir...



Arşiv Yalan Söylemez

Fotomaç'taki köşemde tam 2.5 yıl önce Çağlar Söyüncü'nün müthiş bir yetenek olduğunu belirtip, stoper arayan Beşiktaş Kulübü yöneticilerine önermiştim. Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Başakşehir'in Altınordu'dan 900 bin euro ödeyip transfer ettiği Cengiz Ünder için yılın transferi yazısını yazdım.

2017 yılının ocak ayında Ersun Yanal'a"Genç Yusuf Yazıcı Chelsea'li Alman yıldız Sane'den daha yetenekli" diye yazdım. Çok şükür Yanal sesimi duydu da Türk Futbolu ve Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı kazandı. Kubilay Kanatsızkuş da yazdığım oyuncular arasında. Almanya'dan 19 yaşında Köln'de forma giyen Salih Özcan, Bochum'daki Görkem Sağlam, Fortuna Düsseldorf'tan Gökhan Gül, Leverkusen'de 18 yaşındaki Atakan Akkaynak'ın geleceği çok parlak.

Yazın onları da bir kenara.

4 ay önce yine bu köşemde Kıbrıs Yenicamispor'da forma giyen Ahmet Sivri'yi yazmıştım. Öncelikle Beşiktaş'a önermeme rağmen Galatasaray bu genç yeteneği kaptı ve hazırlık maçlarında oynatmaya başladı.

Uzun süreden bu yana Altay'ın 18 yaşındaki Beyaz Atiba'sı Atakan Çankaya'yı yazıyorum.

Süper Lig'den o kadar teklif gelmesine rağmen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Atakan'ı satmamakta direniyor. Madem fiyatı az buluyor o zaman o da Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan gibi "İlk transferinde Altay yüzde 30 alır" maddesi koyabilir. Türk gençleri çok yetenekli yeter ki onların önünü açalım, onlara inanalım.