Taraftarın sesine kulak verin!

Beşiktaş, yeni sezona beklenin altında bir giriş yaptı. 3 maçta hiç de fena olmayan 7 puan toplandı ama siyah-beyazlı renklere gönül verenler, daha iyi bir Beşiktaş izlemek istiyor.

Belki de aynı performansı F.Bahçe gösterseydi bugün medyamız sarı-lacivertli takıma övgüler yağdırıyordu.

Ama Beşiktaş'ı sevenler haklı, çünkü hedefler büyüdü. Türkiye'de rahat maç izlemek, Şampiyonlar Ligi'nde en az bir çeyrek final istiyorlar. Grupta üçüncülüğe tahammül yok.

Bunun için daha iyi transferler arzulandı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada öyle organize oldu ki, gelmez denilen Pepe, Negredo, Medel gibi yıldızlara çok güzel mesajlar gönderildi.

Açık ve net söylemek gerekiyorsa, Beşiktaş'ın son yıllardaki başarısındaki en büyük pay taraftar. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla Beşiktaş taraftarı artık sesini daha çok duyurabiliyor.

Baksanıza "Come To Beşiktaş" sloganıyla tüm dünya Beşiktaş'ı konuştu.

Roma ve Barcelona gibi kulüpler bile Beşiktaş taraftarlarının bu müthiş kampanyasını taklit etmeye kalktılar, komik duruma düştüler.

Hedef büyütmek şart Beşiktaş, Türk futbolunun yükselen değeri. Bunun en büyük nedeni büyük taraftara sahip olması. Son yıllarda Beşiktaşlılık çok önemli bir değer oldu. Türkiye'de hemen hemen tüm statların tribünleri boşken Beşiktaşlılar nerede olursa olsun takımlarının yanında.

Artık Beşiktaşlıların tek bir dileği var; kulübün kurumsal bir yapıda yönetilmesi ve daha büyük başarılar. Türkiye'deki başarılar Beşiktaşlıları artık çok mutlu etmez. Dünyanın 1 numaralı taraftarı, hedef büyütmekte yerden göğe kadar haklı.

Taraftarlarla sık sık bir araya gelen biriyim. Beşiktaşlılar teknik direktör Şenol Güneş'e müthiş sevgi ve saygı duyuyor.

Bu birliktelik birçok kulübe örnek olacak cinsten.

Çünkü Güneş açık ve net konuşuyor, taraftara her zaman doğruları söylüyor.

Taraftarlar, yönetim kurulundan doğru ve dürüst yönetim tarzı bekliyor.

Birçok Beşiktaşlı kulübün borçlanmasından rahatsız.

Son iki sezonda şampiyon olmuş bir takımın transferi en geç mayıs ayında bitirmesi gerekmiyor muydu? Taraftar tek ses; Süleyman Seba'nın dediği gibi, "Beşiktaş'ı üzmesinler" diyor. Beşiktaş taraftarıyla büyüyor. Ve büyük taraftarın büyük hayalleri var. Bu rüyaların gerçekleşmesi için Beşiktaş'ı yönetenler size sesleniyorum; vizyonunuzu genişletin;

Beşiktaş'ı büyütün. Bu büyük taraftarı mutlu edin.





Neye göre iyi kura?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Porto ve Leipzig'le eşleşince kamuoyunda "Aman ne kolay kura" yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Monaco, güçlü rakibi Marsilya'yı 6-1, Leipzig Bundesliga'da Freiburg'u 4-1, Porto da Portekiz'in iyi takımlarından Braga'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Beğenmedikleri takımlara bakar mısınız?

Monaco bu sezon başında 200 milyon euro'nun üzerinde oyuncu satışı yaptı.

Klian Mbappe'nin PSG'ye satılması durumunda kasasına girmesi beklenen bonservis ücreti ise 180 milyon euro.

Bizim scout ekipleri 30 yaş üstü oyuncuları izlerken, Fransız ekibi 14 yaşındaki Hannibal Mejbri transferini gerçekleştirdi.

Porto zaten futbolcu fabrikası gibi. Portekiz ekibi son 15 yılda futbolcu satışından 1 milyar euro'nun üzerinde para kazanmış. Leipzig de genç oyunculara önem veren proje takım.

Türkiye'de sadece Altınordu'yu örnek gösterebilirim.

Alman ekibi gelecek sezondan itibaren geçerli olacak anlaşmayla Naby Keita'yı 55 milyon euro'ya Liverpool'a sattı.

Beşiktaş'ın rakipleri üreterek büyüyen geleceği çok parlak ekipler. Sahi kim neye göre buna "İyi kura" yorumunu yapıyor, biri bana bunu anlatsın.



Milli aşk

Biliyorum, Milli Takım'la ilgili yazacak ve söylenecek çok şey var. Milli takımda yaşanan rezaletlere alışmışken geçtiğimiz hafta Oğuzhan Özyakup'un önce aday kadroya çağrılmaması kriziyle çalkalandık. İnanın bana Yıldırım Demirören ve arkadaşlarının başında bulunduğu TFF'de daha neler yaşanacak inanın çok merak ediyor ve korkuyorum. Çünkü Demirören ve ekibi rezalet çıkarmakta her geçen gün kendilerini aşıyor. Bugün Ukrayna maçı var. 80 milyon tek yürek olmalıyız, Milli Takım hepimizin. Ülkece kucaklaşmaya, birlikte sevinmeye ihtiyacımız var. Dileğim, millilerimiz bize çok güzel bir bayram yaşatsın. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. En güzel günler sizin olsun..