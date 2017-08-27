Kartal yüreklililer

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor karşısına siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyon yapmış kadro ile sahaya çıktı. Bu tercihin nedeni bu futbolcuların hem takım oyununu sahaya daha iyi yansıtması hem de güç ve kondisyon olarak daha iyi durumda olması. Taraftar her zaman yeni transfer ve özellikle yine takıma kazanılan yabancı yıldızları görmek ister. Bu arzularında onları haklı görebiliriz ama ben Şenol Güneş'i bu tercihinde haklı görüyorum.

Beşiktaş'ta bu sezon sorun var. Siyah- beyazlı takımdaki en en büyük sorun; geçen iki sezondaki heyecanın sahaya yansıtılamaması. Takımın heyecanı azalmış olması. Ancak tabii daha sezon başı çok sivri eleştiri yapmak istemiyorum.

Sorun öncelikte orta sahada.

Orta saha durunca savunma aksıyor, hücum zenginleşemiyor. Beşiktaş kanatlara yönelmeli. Ama özellikle sağ kanatta Adriano ile Quaresma arasındaki bir uyumsuzluk göze çarpıyor.

Adriano hücumda Q7'ye destek veremezken, Quaresma da geriye koşmayarak bu kanatta en azından 40 metre boşluğa neden oluyor.



Sahne onların

İlk devre 1-1 sone erince gözümüz kilidi açacak futbolcuyu aradı. Sahneye Kartal Yürekli Adamlar Atiba Hutchinson ve Talisca çıktı. Atiba attığı golle yine gönüllere hitap ederken Talisca tek paslı nefis resital futboluyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Beşiktaş'ın kazandığı 3 puan çok önemli bir kazanç. Şenol Güneş, Kurban Bayramı sonrası bu takımın çıkışa geçeceğini öngörüyor.

Usta teknik adam bugüne kadar Beşiktaşlıları hiç yanıltmadı. Bursaspor geçen sezonki kabus sezonun ardından Le Guen'le toparlanmış. Ama yine futbolun çok sevildiği bu kent çok daha iyi bir takımı hak ediyor.