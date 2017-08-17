Beşiktaş 1 numaralı favori

Süper Lig 2017-18 İlhan Cavcav sezonunun ilk haftası geride kaldı. Beşiktaş eksik kadrosuna rağmen Antalyaspor engelini rahat bir skorla geçti.

Kara Kartal, dosta-düşmana şampiyonluğun 1 numaralı adayı olduğunu gösterdi.

Ben de altını çiziyorum, Beşiktaş bu sezon ligde ve kupada çok başarılı olur. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük sürprizler yapabilir.

Özetle, Beşiktaşlıların en ufak tereddütleri olmasın. Takımlarının başında Şenol Güneş olduğunu hiç ama unutmasınlar.

Doğrusu Şenol hoca ile Beşiktaş şampiyonluk yarışına '10 puan önde' başlıyor.

G.Saray, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Kayserispor'u farklı yenerek taraftarlarının endişelerini yok etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım iyi futbolla sınıfı geçti. Dursun Özbek durmuyor; her gün yeni bir transfer. Hatta Barcelona forması giyen Arda'da bile ümit var. Eh zaten taraftar da böyle istiyor ama bir de mali duruma bakmak gerekir diye uyarıyorum.



Trabzon farklı

F.Bahçe ilk maçta iyi sinyaller vermese de teknik direktör Aykut Kocaman'ın iyi bir takım yaratacağına inanıyorum. Kocaman'la birlikte sarı-lacivertli takıma çıkışa geçecektir.

Trabzonspor sezonun ilk maçını kazasız belasız geçti.

Onlar da hâlâ transfer peşinde.

Ersun Yanal'ın bu sezon gerçek performansını göstereceğini düşünüyorum.

Başakşehir'in, başarılı yönetimi ve Abdullah Avcı gibi iyi bir teknik adamla bu sezon da şampiyonluğu kovalayacağına inanıyorum.

Bu sezonun sürpriz ekipleri ise Kasımpaşa ve Akhisar Belediye olacak gibi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'i, Milli Takım'da U19 ve U21 takımlarını çalıştırdığı dönemlerden bu yana tanırım. Özdeş'li Kasımpaşa bu sezon çok can yakar.



Hesap-kitap yok

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Takımımızda 10 yabancı futbolcu oynuyor. Böyle istemiyoruz ama sistem bu" dedi. Yıllardır söylüyorum bütün kulüplerimiz har vurup harman savuruyorlar.

Hesap kitap hak getire!

Göztepe'yi; Adnan Süvari, Gürsel Aksel, Nevzat Güzelırmak, Ali Artuner, Halil Kiraz ve sarı-kırmızı arma için canını dişine takan takım arkadaşları 'Efsane Göztepe' yapmıştı.

10 yabancılı bir Göztepe görmek beni çok üzdü.

4 milyonluk İzmir'in temsilcisinde sadece Türk olarak yıllardır Galatasaray'da görmeye alıştığımız Sabri Sarıoğlu var. Sevgili Sepil, çok uzaklara gitme; hemen yanındaki %100 Türk malı Altınordu'ya bak!.



ALTYAPIDA NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Oğuzhan Aydoğan diye bir futbolcu transfer edildi. Almanya'da onlarca yetenekli isimlerin arasında bu futbolcu ile ilgili hiç bir duyum almamıştım.

Şimdi sıkı durun! Oğuzhaniçin kulübüne 200 bin euro, kendisine yıllık 350 bin euro'luk kontrat yapıldı.. Hem de kaymaklı, 5 yıllık sözleşme!

U21 takımında futbolcular aylık 2 bin TL maaş alırken, Oğuzhan Aydoğan aylık 145 bin TL kazanıyor. Oğuzhan'ın Beşiktaş'a maliyeti 5 milyon 175 bin TL. Menajerine ne kadar ödendi orası flu!

Bakıyorum Oğuzhan ortada yok. Zaten Şenol Hoca'nın da ondan haberi yok! Bu transferi yapan altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak...

Peki Fikret Demirer ve Gökhan Keskin kardeşlerim siz altyapıda ne iş yapıyorsunuz?

Ayrıca açık ve net belirteyim, şu Mitrovic transferinin de köküne kadar ineceğim.

Deniz bitti!. Ey Beşiktaşlılar son alınan kredilerden haberiniz var mı? Sevgili kongre üyeleri, sevgili taraftarlar uyanın artık!

Beşiktaş'ın ekonomisi hiç iyiye gitmiyor. Ama bu uygunsuz işler maalesef devam ediyor. Geçen hafta da yazdım; mali kongrede Kocaeli Birlikspor'u 10 milyon TL'ye satın alıp pilot takım yapacağınızı söylemiştiniz. Yeni soruyorum ne oldu bu Kocaeli Birlikspor'a!



İSTANBUL'UN TARİHİ KULÜPLERİNE NE OLDU?

Üsküdar Anadolu 1908, Beykoz 1909, Beylerbeyi 1911... İşte bu kulüpler, Türk futbolunun en eski kulüpleri...

Bu üç kulüpte de başkanlık yaptım, Beykoz'da da 6 yıl futbol oynadım. Türkiye'de ilk anonim şirket olan kulüpler Beylerbeyi ve Beykoz'dur.

İki şirketin AŞ. olmasını ben bağladım. Beylerbeyi'ni kurumsallaştırma konusunda önemli adımlar attım. Beylerbeyi'ni 2 kere şampiyon yapıp (Biri Mete Vardar'la) 2. Lig'e çıktık. Beylerbeyi'ne çok güzel bir stat kazandırdık ve çok büyük emek verdik.

Bakın sonra ne oldu?

Beykoz 2. Amatöre kadar düştü. İnanılmaz bir şey var ama başkan değişmedi, hâlâ aynı şahıs!. Üsküdar Anadolu 3. Lig'e düştü. Ve sıkı durun 100 yılı aşkın kulüp Bağcılar'a satıldı.

Artık Üsküdar Anadolu yok! Yıllardır Türk futboluna yüzlerce futbolcu yetiştiren Beylerbeyi'ni yönetenler stadın kirasını bile ödemedi.

Tarihi kulüp 110 yıl sonra amatöre düştü. Beylerbeyi'nin büyük miktarda sigorta ve vergi borçları var.

Çok yazık oldu bu tarihi üç büyük kulübe! İşte böyle...

Doğru yönetilmezseniz böyle çöküş olur!