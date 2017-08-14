Beşiktaş’ı üzmesinler artık!

Dünkü maç öncesi oldukça duygusaldım.

Beni ve ailemi Beşiktaş kulübüne üye yapan Türk Sporunun Efsane Başkanı Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıldönümünde onu çok ama çok özlüyoruz. Ne mutlu ki bize o Beşiktaş'ın Efsane Başkanı ve onu tanımak şerefine erişmişim. Işıklar içinde uyusun...

Şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in sezon açılış maçına taraftarsız çıktı.

Daha önce belirttim bu ceza haksızlıktı.

Eh, Yıldırım Demirören ve yancıları...

Bunu da bir kenara yazıyoruz. Demirören başkanken Süleyman Ağabey açık ve net uyarıda bulunmuştu; Beşiktaş'ı üzmeyin artık!



Beşiktaş kaldığı yerden

Beşiktaş için dünkü mücadele zordu.

Geçen haftaki yazımda da vurgulamıştım;

Beşiktaş'ın form tutması için en az bir aylık periyot var. Bunun en büyük nedeni Siyah-Beyazlı takımın yaş ortalamasının 30'un üzerinde olması.

Kartal dün tutuk bir günündeydi, İstenilen kıvamda değildi ama bunun nedenleri vardı. Öncelikle taraftarın tribünde olmaması takımı kötü etkilemişti.

Tabii Antalyaspor ligin önemli takımlarından biri. İstanbul'a öncelikle Beşiktaş'ı oynatmamak için gelmişler.

Özellikle ilk 45 dakikada yaptıkları taktik fauller maçın temposunun düşmesine neden oldu. İlk devrenin son anlarında Pepe'nin santrası yapılmayan golü Çalımbay ve öğrencilerinin hesaplarını alt üst ederken Beşiktaş'ı rahatlattı.

Özellikle ilk yarıda Pepe'nin öne çıkışları Siyah-beyazlı takımın için büyük artıydı. Pepe bir vurdu direkten döndü, bir vurdu gol oldu. Pepe bu öne çıkışlarıyla rakip savunmaların korkulu rüyası olur.



Şenol Güneş formda

Siyah-Beyazlı takımda özellikle dün Şenol Güneş yine çok formdaydı. Usta teknik adam bu sezon yine Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak.

Özellikle Atiba takımı ateşleyen isimlerin başında geldi. İlk gol öncesi ceza sahasını dağıttı ve arka direkte Pepe'ye yol açtı. İlk maçlar her zaman zordur.

Antalyaspor gibi ligin önemli takımlarından birini yenerek lige başlamak gerçekten güzel iş. Ben Beşiktaş'a inanıyorum.

Bu takım bu sezon da başarılı olacak. Bu kaliteli kadronun sadece biraz daha zamanı var.