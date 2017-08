SIFIR NOKTASI

Türk futbolunda yıllardır birkaç saman alevi başarının ardından en ufak bir gelişme olmuyor.

Bence başarı için sıfır noktasından başlamak gerekir.

Mesela Belçika spor ve özellikle futbol eğitimini 5 yıla indirdi.

Kulüplerin amatörler dahil altyapı tesislerini, eksiksiz, mükemmel olarak tamamladılar.

Çocuklar ilkokul eğitimlerine başlarken mutlaka velisine çocuğun hangi sporu tercih ettiği soruluyor. Futbol seçilirse malzeme giderleri olarak 500 euro veliden ücret isteniyor. Veli bu ödediği parayı makbuzuyla birlikte devletten 'vergi iadesi' olarak tahsis edebiliyor.



Iskalamıyorlar

Eleye eleye yetenekli olanlar, spor ve futbol akademilerinde spor ağırlıkla olarak eğitimlerini tamamlıyorlar.

Eğitimli, sosyal gelişimlerini tamamlamış sporcu ve bilhassa futbolcu olarak yetiştiriyorlar. Hiç ıskalamadan yetenekler keşfediyorlar.

Merdivenleri birer birer çıkarak, profesyonel kulüplerde kendilerine yer bulabiliyorlar. Daha az yetenekli olanlar kulüplerde federasyonlarda idari bölüm, mali uzmanlık, altyapı antrenörlükleri gibi branşlarda mesleklerine devam ediyorlar.

Zaten kulüplerin kadrolarında böyle sporun içinden gelmiş eğitimli insanlar olduğu için kulüpler daha fazla gençlere önem veriyor ve mali olarak batağa saplanmıyorlar. Özetle üretiyorlar...



Sporda devrim

Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bir an evvel böyle bir projeyi uygulamalı ve sporda devrimi yapmak için harekete geçmelidir. Futbol Federasyonu yöneticileri, futbol adamlarından kurulu olmalı. İki bakanlık beraber bir an önce bir şura düzenleyerek yapılması gerekenler bir an önce masaya yatırılmalı ve bir an önce tatbik edilmelidir.

Başkanlar ve yöneticiler görev yaptıkları süre içinde kulüplerin mali yükümlülüklerinden de sorumlu tutulmalı.

Sen kulübü borçlandır, sonra da bırak git!

Var mı böyle yağma! Yıllardır yazıp, söylüyorum. Asırlar evvel Fuzuli söylemiş, "SÖYLESEM TESİRİ YOK,

SUSSAM GÖNLÜM

RAZI DEĞİL!"



YAZIK OLDU BEŞİKTAŞ'IN ALTYAPISINA

Göztepe, Gaziantepspor'dan Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Serkan Bakan'ı kadrosuna kattı. İlginç olan bu futbolcunun sözleşmesinde şöyle bir madde var;

"Sezonda en az 10 maç ilk 11'de oynar." Göztepeli yöneticileri tebrik ederim. Bu sezon özellikle Serkan'ı çok dikkatli izleyeceğim. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Serkan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhammed Enes'i 3 yıllığına sarı-kırmızı kulübe kazandırdı. Necip ve Atınç'dan yani BEFAM'dan sonra altyapıdan bir tek Muhammed'in yıldızı parlamıştı.

O da Beşiktaş'tan sessiz sedasız ayrıldı. Ortada para pul da yok. Ben olsam Muhammed Enes'i takımda tutup kiraya verirdim. Bir tek elde Sedat kaldı. Şenol Hoca'nın Sedat'la ilgilendiğini çok iyi biliyorum.

Özetle yazık oldu Beşiktaş altyapısına... 60 metrelik suni sahada, konuyla ilgisi olmayan yöneticilerle maalesef altyapının istikbali iyi görünmüyor.

Şimdi aklıma geldi; ne oldu Kocaeli Birlikspor'a! Hani Beşiktaş bir pilot takımı almıştı; sonra yine ses-seda gelmedi!

Bakın, Fenerbahçe'nin altyapısından 18 yaşındaki Oğuz Kaan Güçtekin'e Bundesliga kulübünden 5 milyon euro'luk bir teklif gelmiş. Görüyor musunuz; adamların scout ekibi iğne deliğinden futbolcu buluyor.

Aykut hoca, biraz cesaret!

Oğuz Kaan'a şans ver ki Türk gençlerin futbolda ne kadar yetenekli olduğunu herkes görsün.



HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜLER

İnanın artık, her yazımda TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den bahsetmek istemiyorum ama gündem beni zorluyor. Sorumlu Futbol Federasyonu ama yine kulüplere ceza verecekler. Hem suçlu hem güçlüler! Şöyle bir futbol sektörüne bakalım; seyirci sayısı minimuma inmiş, kulüpler batma noktasına gelmiş, ama kapı duvar! Sahte beyanlara göz yumup veriyorsunuz ama UEFA, 7 kulübe cezayı kesiyor.

Hatta başkan olduğunuz kulüp, senin döneminde sahte beyanda bulunduğu için Avrupa kupalarında 1 sezon men cezası alıyor ve siz hala pişkin pişkin oturuyorsunuz. Ne yazık ki sizden hesap da sorulamıyor.

6222 sayılı kanun TFF'ye uygulanamıyor. Çünkü bu yasayı TFF hukukçuları hazırladı.

En kısa zamanda kanun değişiklikleri yapılmalı ve federasyonun sorumlulukları belirlenmeli.

Yoksa Allah korusun, daha vahim olaylar kapıda gibi.