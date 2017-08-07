Canın sağolsun Beşiktaş

Öncelikle şunu belirteyim; Beşiktaş'ı izlemeyi çok ama çok özlemişim.

Şükür kavuşturana... Sezonun ilk maçları zordur. İki takım da sıcak ve nemli bir havada ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse; Beşiktaş sezon öncesini çok iyi değerlendirememiş.

Tabii; Beşiktaş'ı şu aşamada eleştirmek haksızlık olur. Pepe kısa sürede takıma alışmış. Yapmış olduğu her hareketi kalite koktu diye not almıştım ama maçın son anlarında yaptırdığı penaltı onun gibi bir yıldıza yakışmadı.

Kara Kartal'ın yediği ilk golde Adriano ve Tosic'in kademe hatası büyüktü; aman dikkat! Mitrovic'in Marcelo'nun yokluğunda bile takıma girememesine ne yazılır gerçekten bilemiyorum.

Caner, ikinci 45 dakikada oyuna girdi ve onun çabası ve hızlı düşünmesiyle Beşiktaş aradığı beraberliği golü buldu. Hoşgeldin Fişek... Quaresma yine çok istekliydi.

Özellikle ilk devrede kanadı çok iyi kullandı.

Beşiktaş'ta orta saha saha zaman çok aksadı. Siyah-Beyazlı takımda generaller çoğalırken koşan asker futbolcuların azalması dikkat çekici. Beşiktaş'a daha çok Atiba, Necip gerekiyor. Şenol Hocanın ne yapıp edip bu takımın daha koşmasını sağlaması gerekiyor.



Bu ikili zirve yapar

Cenk Tosun harika bir gol attı. Kolay kolay yanılmam bu Negredo ile Cenk çok iyi ikili olur. Negredo'nun özellikle hava toplarında etkisi, Cenk'in fırsatçılğıyla bu ikili Beşiktaş'ı zirveye taşıyan isimlerin başında gelir.

Beşiktaşlılar merak etmesin. Futbolda kuraldır, yaş ortalaması yüksek olan takımlar daha geç form tutar, Beşiktaş'ın daha en az 1 ay zamana ihtiyacı var. Beşiktaş bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi...

Atiker Konyaspor'u tebrik ederim.

Mustafa Reşit Akçay gerçekten çok iyi bir ekip oluşturmuş. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardılar.

Çok beğendiğim kaleci Serkan Kırıntılı takımının Türkiye Kupasının ardından Süper Kupa'yı kazanmasında yine büyük pay sahibi oldu.

Konyaspor taraftarının maç içinde ve sonrasında sahaya girmesine anlam veremedim.