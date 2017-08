Beşiktaş gibisi yok

BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldız ismi Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), dün kendisi için düzenlenen etkinliğine katıldı. Yıldız oyuncu, imza günü esnasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi eski takımı Real Madrid'le aynı grupta olmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Pepe, "Tabii ki Real Madrid'e karşı oynamak güzel olurdu. Son senelerin en zorlu ve en iyi takımı. Güçlü bir rakip. Bizim hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

KESiNLiKLE ÇOK ŞANSLIYIM VODAFONE Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona siyah-beyazlı taraftarların ilgisi yüksek oldu. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Portekizli yıldız Pepe'yi görüp, imza alabilmek ve fotoğraf çektirmek isteyen binlerce taraftar, stat dışında uzun kuyrukta bekledi. İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, "Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.Süper Lig'de sezon açıldı ve şimdiden şampiyonluk için papatya falı açılıyor. Lig güzel başladı, galiba bizi zevkli ve çekişmeli bir sezon bekliyor.

Umarım yanılmam!

Beşiktaş bence yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi...

Kara Kartal'ın en büyük artısı teknik direktör Şenol Güneş ve oturmuş kadrosu.

Beşiktaş'ın yaş ortalamasının 31 olduğunu göz önüne alırsak bu takımın en az 3 hafta daha zamana ihtiyacı var. Başka bir deyişle lige verilen aranın ardından Beşiktaş gaza basar.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde elenerek büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Sarı-kırmızılı takım hiç kimsenin beklemediği bir şekilde lige süper bir giriş yaptı.

Galatasaray 3 yıl önce yapması gereken revizyonu bu sezona sığdırması yadırganmıştı ama futbol böyle bir şey iki farklı galibiyetle Östersunds felaketi bile unutuldu. Ancak bazen erken form tutmak da iyi değildir.

Çünkü bu maraton uzun sürecek.

Başakşehir'e Sevilla karşısında gerçekten yazık oldu.



Ama gerçek şu ki, Başakşehirspor bu sezon gerçek bir şampiyon adayı.

Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Aykut Kocaman iyi bir teknik adam ama sarı-lacivertli takımın bu gidişatla işi kolay değil.

Trabzonspor'u Fenerbahçe maçındaki mücadelesini beğendim.

Ersun Yanal kafasındaki futbol düşüncesini henüz tam anlamıyla sahaya yansıtamama sıkıntı çekiyor belli ki ama bu sezon 50. yılını kutlayan bordo-Mavili kulüp bu yarışa renk katacak.



Açık ve net, Beşiktaş benim 1 numaralı favorim. Ancak Beşiktaş iç dinamiklerine dikkat etmeli. Beşiktaş'ın en büyük rakibi Beşiktaş'tır. Yönetiminin, usta teknik direktör Şenol Güneş'in uyarılarını kulak arkası etmemeli.



BEYAZ YALANLAR

Yaklaşık iki yıl önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman canlı yayında aynen şunu söylemişti;

"Taraftarıma biraz beyaz yalan söyledim. Ümitliyim, böyle huyum vardır" dediğinde kulaklarıma inanamıştım. Beşiktaş geçtiğimiz gün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Mario Gomez'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg Kulübüne yaptığı transferden Beşiktaş'ın 525 bin euro'yı kabullendiğini açıkladı. Oysa neydi; bu transferden Beşiktaş'ın kasasına en az 5 milyon euro gelecekti.

Gomez Beşiktaş forması giyerken yine yöneticiler Gomez için "Sadece bin euro ödenirse bonservisi alabiliriz" demişlerdi. Peki bu açıklamalara ne gerek var diye düşünmeden edemiyorum. Yazımı, yine Süleyman Seba'nın sözüyle bitireyim;.

Onursal Başkanımız başkanlığa veda konuşmasında şunları söylemişti;

"HERKESİ BİR ZAMAN İÇİN ALDATABİLİRSİNİZ. BAZI KİŞİ-LERİ HER ZAMAN ALDATABİLİRSİNİZ.

AMA HERKESİ HER ZAMAN ALDATAMAZSINIZ.BEN KİMSEYİ HAYATIM BOYUNCA ALDATMADIM."

Unutmadan yine sormak istiyorum:

Ne oldu satın aldık dediğiniz pilot takıma?



ONURSAL BAŞKANIMIZ ÇOK ÜZÜLÜRDÜ

Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi'ni (BEFAM) kurduğumuz yıllarda ekibimi belirlerken saygıdeğer Onursal Başkanımızla yaptığımız toplantıda bana Ufuk Pak'ı ısrarla önermişti. Ben de emir olarak kabul ederek Ufuk Pak'ı BEFAM önemli bir ismi yaparak altyapıya aldım. Kendisi birinci sınıf teknik direktörlük diplomasına sahipti ve Şenol Güneş gibi aynı zamanda çok iyi bir eğitimciydi. BEFAM kurulduğunda Yıldırım Demirören başkandı ve hayretler içinde kalmıştım çünkü; Beşiktaş'ta araştırma grubu bile yoktu. Fikret Demirer'i ekibimize alarak önce bu birimi kurduk.!

Başrolde Ufuk Pak Sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen Beşiktaş Futbol Okullarını süratle çoğaltmaya başladık. Bilhassa benim hep üstüne basarak söylediğim "Nişantaşı'ndan Etiler'den futbolcu çıkmaz" örneğiyle varoş olarak adlandırılan bölgelere yöneldik. Bayrampaşa, Sağmacılar, G.O. Paşa, bilhassa göçmen vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde ve diğer şehirlerde futbol okulları açtık.

Bu okullardan gelen ekonomik kaynaklarla da futbol altyapısının gelir-giderini belirledik. Şu anda 200'ün üzerinde Beşiktaş okulu var. Sadece Türkiye'de değil, yurtdışında İngiltere, Nijerya, Avusturalya'da Beşiktaş futbol okulları artık varlıklarını sürdürüyor ve en önemlisi ülkemizi ve Beşiktaş'ı tanıtıyorlar.

Bu devrimi yaparken Ufuk Pak başrolü oynadı. Usta teknik adam, dürüstlüğüyle, eğitimci kimliğiyle ve en üst düzey futbol bilgisiyle altyapıda çok önemli işlere imza attı.

Ben yöneticilikten ayrıldıktan sonra Ufuk Pak aynı göreve devam etti. Çünkü olması gereken buydu; çünkü görevini çok iyi yapıyordu. Altyapıda tesis yetersizliklerine rağmen harikalar yarattı. Beşiktaş futbol okulları markasını en üstlere taşıdı. En ufak bir dedikoduya izin vermedi. Onun döneminde hiç bir olumsuzluğa rastlanmadı. Çıkar ilişkilerine, menajer menfaatlerine çanak tutmadı. Ülkemizdeki çarpık altyapı düzeninde hasbel kader altyapı sorumlusu yöneticisi olan, bu konuya kilometrelerce uzak Metin Albayrak, üzülerek aldığım bir haberle Ufuk Pak'ın görevine son vermiş! Ey Beşiktaşlılar artık uyanın. BEFAM'ın son varlığını da sildiler. Yazıklar olsun! Başkan Fikret Orman'a sesleniyorum; bu yanlıştan hemen dönün! Bu konuda Ufuk Pak'a destek kampanyasını başlatıyorum. Sağduyulu Beşiktaşlılara buradan sesleniyorum.

Lütfen Ufuk Pak'a sahip çıkın. Beşiktaş alt yapısı için çok önemli bir değerdir Ufuk Pak.. KEŞKE ONURSAL BAŞKANIM SAĞOLSAYDI...

AMA HAYATTA OLSAYDI ÇOK ÜZÜLÜRDÜ!..