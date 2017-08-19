Nereden çıktı bu adam

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yıldızlarıyla oynadı. Beşiktaş'ın kazanması gereken maçtı ama hiç beklenmedik bir futbolcu Kartal'ın hesapalarını alt üst etti.

Kasımpaşasporlu futbolcu Trezeguet nefis futboluyla Beşiktaş'ı 2 puandan etti. Trezeguet harika oynadı.

Nereden bulmuşlar, ne kadar para vermişler, çok geniş araştıracağım. Demek ki böyle yetenekler transfer edilebiliyor.

İlk devre "Çok iyi bir futbolcu" yorumunu yaparken 2. yarı Beşiktaş'ın bu oyuncuya hiç bir önlem almamasına çok ama çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse Kasımpaşa deplasmanının zor geçebileceği hesap ediliyordu.

Gerçekten öyle de oldu. Teknik Direktör Güneş yeni transferleri yedek kulübesinde oturtarak takım oyunun ön plana çıkarmayı hedeflemişti.

Beşiktaş tecrübeli kramponlardan oluşan bir takım. Hangi yıldızın ne zaman sahneye çıkacağı belli olmuyor.

İlk 45 dakikada Dusko Tosic resitali izledik. Evet Tosic kardeşim yeri geldi seni çok eleştirdim ama dün hem savunmada görevini yaptın, hem de attığın nefis paslarla Beşiktaş'n hücum gücüne müthiş destek verdin. hele hele ilk gol öncesi Cenk Tosun'a verdiğin nefis pas gözlerimizin pasını sildi. Hep böyle Dusko Tosic... Babel gol perdesini açarken Talisca da nefis kafa golüyle parlayan başka yıldızlardı.

Beşiktaş'ın 'Fişek' lakaplı Caner ise iddia ediyorum Avrupanın en iyi sol beklerinden biri. Caner dün takımını ateşleyen isimlerinden başında gelirken Tolgay da Atiba'yı aratmadı.

Hatta zaman zaman yaptığı yerinde hareket ve attığı nefis paslarla Atiba'nın performansının üzerine çıktı.

Maç oynanırken gözüm yedek kulübesine takıldı. Aman Allah'ım o nasıl kulübe öyle! Lens, Negredo, Medel, Adriano...

Bırakın sahadakileri Beşiktaş'ın yedek kulübesi bile düşman çatlatacak cinsten. Ama onlar da belli ki daha takıma henüz adapte olamışlar.

Kasımpaşa 25 yaş ortalamasıyla ve çok beğendiğim teknik direktör Kemal Özdeş'le Beşiktaş'a karşı iyi mücadele etti. Veysel, Ramazan ve Adem, Befam'ın ürünü olması nedeniyle beni dün bir kez daha gururlandırdı.

Kasımpaşa'nın Marcus Neumayr'ın ayağından kazandığı gol harikaydı.

Beşiktaş'ın kaybedilmiş bir şey yok.

Lig uzun maraton ve Beşiktaş hâlâ Türkiye'nin en iyi takımı.