İlk yarıyı çöpe atma alışkanlığı

Beşiktaş'ın ilk yarıyı çöpe atması artık alışkanlık oldu.

İlk 35 dakikada siz deyin;

"4-0"ben diyeyim "5-0" olurdu ama Beşiktaşlı futbolcular ilk 45 dakikada "Dünyalar kadar kaçırdı" belgeseli çeker gibiydi. Ardından zoru başardılar ve gitti denen maçı 10 kişiyle çevirdiler.

Öncelikle Şenol Güneş'in aklı Salı günü Porto'da oynanacak Şampiyonluk maçındaydı. Güneş'in Atiba, Quaresma ve Cenk Tosun'u yedek bırakması Lens ve Negredo ile sahaya çıkması hepimiz için büyük sürpriz oldu. Negredo'yu güzel asistler yaparken Lens vasatın altındaydı, Babel gole kadar ortalarda yoktu.



Fabri ve Talisca süperdi

Beşiktaş'ta Talisca ile Fabri üst düzey performanslarıyla takım arkadaşlarını ateşledi. Güneş'i ilk defa eleştiriyorum; Talisca varken Oğuzhan penaltı atmaz. Oğuzhan siyahbeyazlı takımın golünde harika asistiyle penaltıyı unutturdu. Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal hem görevini yerine getirmeye çalıştı hem de penaltı pozisyonunda orta ve yan hakemi uyararak takımına penaltı kazandırdı.

Peki ya kötüler! Ya Allah aşkına bu Mitrovic'i kim transfer ett arkadaş!

Bir stoper kendi sahasında çalım atar mı? Tosic gibi tecrübeli bir futbolcunun kadar basit kartlarla atılması gerçekten inanılacak gibi değil!

Beşiktaş'ta kafa karıştıran işler yapan stoper Dany dün sahanın en iyisiydi. Teknik direktör Erkan Sözeri taş gibi bir takım kurmuş. Bu Karabükspor bu sezon çok canlar yakar.