Beşiktaş’ın yıldızı parlıyor

Galatasaray derbisi zaferi sonrası Beşiktaşlılar çok büyük mutluluk yaşıyor.

Beşiktaş, Şubat ayı sonunda; ezeli rakiplerine havlu attırdı.

Galatasaray'dan bir deste, F.Bahçe'nin ise bir düzine puan önünde.

Tabii ki Beşiktaşlılar bugünlerde mutluluğun resmini çekiyor. Bu başarıda teknik direktör Şenol Güneş'in çok büyük katkısı var. Hakkını yemeyelim bu güzel günlerin temelini FEDA döneminde Samet Aybaba atmıştı. Bilic de kadroyu koruyup güzelleştirdi.

Ve Şenol Güneş, ustalık döneminde Beşiktaş'ın rakiplerine fark atmasını sağlayan hamlelerini yaptı.

Güneş'in farkı; herkesi kucaklaması ve elindeki değerlere değer katması...

'Kendine oynuyor' denilen Quaresma; onun döneminde bırakın Türkiye'yi, ülkesine Avrupa şampiyonluğunu getiren futbolcuların başında oldu.

Sorunlu, kaprisli denilen Talisca'nın kısa zamanda takıma alışması ve Beşiktaş'a çok büyük katkılar yapması küçümsenecek olaylar değil.

Hele hele Beşiktaş'ın belki de bugüne kadar yaptığı en iyi transferlerden biri olan Atiba Hutchinson, onun döneminde kariyer patlaması yaşadı.

Şenol Güneş kadro rotasyonlarıyla takımı dinamik tuttu. Ve yedek kalanları bile mutlu etti. Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda da Beşiktaş camiasındaki herkesin ayağının yere basmasını söyledi. Güneş, tecrübesiyle yönetimi de uyarmasına rağmen Beşiktaş'ın altyapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak'ın, F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonluk yarışından koptuğunu açıklaması çok manidardı.

Beşiktaş, Güneş'in yolunda ilerliyor. Usta teknik direktörün şimdiki hedefinin Avrupa Ligi şampiyonluğunun olduğunu tahmin ediyorum.

Beşiktaşlı şimdi daha büyük başarılar bekliyor. Belli ki Güneş, Beşiktaşlıları daha da coşturmaya hazırlanıyor.



Good Morning!

Rıdvan Dilmen geçtiğimiz hafta sonu yaptığı yorumda yabancılara isyan ederek, "G.Antep'te 9 yabancı futbolcu bulunuyor. Türk Futbolu nereye gidiyor?" diye isyan etti. İki sezon önce futbolumuzda yabancı sınırının kalkması için büyük bir kampanya vardı. Sınırsızlık gelirken futbolu çok bilenler alkış bile yapıyordu.

Hep şunu belirttim, kaliteli yabancıya karşı değilim ama kulüplerimiz modası geçmiş yabancı futbolcularla dolu. Yabancı gelecekse İngiltere'deki gibi önemli kriterler getirilsin!

Her elini, kolunu sallayan futbolcu ülkemize gelmesin.

Rıdvan kardeşim, ben bunu yıllardır dile getiriyorum.

Osmanlıspor; Mehter Marşı ile sahaya çıkarken kadrosunda 9 yabancı var! Yabancı transferinde kriter çok önemli.

Transfer yapılacaksa kulüpler Barcelona'nın her sene;

12-15 yaş arası 70 yetenekli genci kadroya katması gibi transferler yapsınlar. Türkiye'ye gelen futbolcuya kariyer, yaş gibi standartlar getirilmeli.

Good morning! Türk Futbolunu yönetenler, good morning Türk Spor Medyası.



Dick Advocaat

Dick Advocaat F.Bahçe'ye gelirken "Bu paraya kim hayır diyebilir ki!" demişti.

Hollandalı teknik adam 6 ayda sıfırı tüketti. Ülkemizde Löw, Del Bosque gibi hocalar kıyıma uğrarken bir de para için ülkemizi tercih eden teknik direktörler var. Tıpkı Advocaat gibi! Tabii ki F.Bahçe'nin bu durumu beni üzüyor. F.Bahçe acil olarak Advocaat'tan kurtulmalı ve gelecek için yeniden yapılanmalı.

Sarı-lacivertli takım için Türkiye'nin futbol tabanına yayılmış Türkiye Kupası'nı kazanma şansı var. Aslında Aziz Yıldırım'ın yapması gereken çok basit bir şey var.

Şapkasını önüne koyacak; kulübü ve kendi için radikal kararlara imza atacak.



Biri lütfen açıklasın

Passolig sistemine anlam veremiyorum.

Muhteşem statlarda tribünlerde olay çıkaran, sahaya cisim atanlara değil, kulüplere para ve seyircisiz oynama cezaları veriliyor.

Peki, teknolojiye neden bu kadar harcanıyor ki?

İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde olay çıkaranlara büyük cezalar verilirken biz de neden kulüpler cezalandırılıyor lütfen biri bana anlatsın!



Kendimiz ettik, kendimiz bulduk

Bursaspor otobüsünün yolda durdurulup futbolculara saldırılması beni gerçekten çok üzdü. Ama kendimiz ettik ve kendimiz buluyoruz!

Buna zemin hazırlayan bir ara benim de içinde bulunduğum yöneticiler... Taraftar istedi diye otobüs, bilet ve maddi yardımlar, olay çıkaran ve bu yüzden gözaltına alınan holiganların kulüp yöneticileri tarafından kurtarılması.

Maalesef canavarı kendimiz yarattık!



Kıbrıs Kıbrıs...

Bu hafta yine KKTC'de olacağız.

Çok sevdiğim Giray Bulak'la birlikte Kıbrıs'ta 3 yetenekli gencimizi takip edeceğiz. Kıbrıs'ta müthiş bir spor sevgisi ve çok ama çok yetenekler var. Tabii yıllardır uygulanan spor ambargosu Kıbrıslıları çok üzüyor. Kıbrıs'ta spor adına çok güzel şeyler oluyor...