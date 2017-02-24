Sıradaki gelsin

Beşiktaş hak ettiği yere yavaş yavaş geliyor. Türk Futbolu, Beşiktaş'la UEFA'da mart ayını da görecek. Darısı 24 Mayıs'ta Stockholm'daki finale...

Aslında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheeva karşısında turu ilk maçta geçmişti. Teknik direktör Şenol Güneş dün yine tedbiri elden bırakmamaya çalışırken yaptığı rotasyon ve değişikliklerle kafasında Galatasaray derbisini de düşündüğünü gösterdi.

Kartal'ın yıldızı Atiba derbi maç için saklanmıştı. Atiba'nın önemi bir kez daha anlaşıldı.

Güneş'in Aboubakar'la oyuna başlaması bence de doğruydu. İşte o Aboubakar, Hapoel savunmasının hatasını affetmedi ve turun kapısını sonuna kadar açtı. Aboubakar'a belli ki Afrika Kupası'nı kazanmak çok iyi gelmiş. "Bu Aboubakar nereye bakar?" diyorduk bu sefer attığı golle 90'a baktı. Bu adam az atıyor ama attığında da çok güzel atıyor!

Beşiktaş, belli ki skorun rehavetinden dolayı maçta vitesi düşürdü. Beşiktaş dünkü mücadelede her zamanki yüksek temposundan uzaktı.

Aboubakar'ın açtığı perdeyi Cenk Tosun kapatırken özellikle ikinci yarıdaki futbol Şenol Güneş'i kızdırdı. Tabii ki akıllar belli ki Galatasaray derbisindeydi.



Taraftar 1 numara

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların futbolda soğuduğu bu sezon Beşiktaş taraftarının takımına her maçta sahip çıkması gerçekten siyah-beyazlı kulübün geleceği için çok ama çok önemli. İddia ediyorum, bu taraftar dünyanın hiç bir yerinde yok.

Dün de akıl dolu ve esprili tezahüratlarıyla Beşiktaş taraftarı yine rakipsiz olduğunu gösterdi. Taraftarların dün "Güneşli günler göreceğiz" tezahüratı o kadar güzeldi ki maçı televizyonlardan izleyen taraftarların da eminim tüyleri diken diken olmuştur. Taraftarın dediği gibi Beşiktaş Şenol Güneş'le "Güneşli" günler görüyor.



Manchester United gelsin

Bugün kura günü... Bu turdan sonra seri başı olmayacak. Benim fikrimi sorarsanız ben M.United'ı istiyorum. Liverpool zaferinin ikinci yılında İngiliz devini elemek keyfimize keyif katacaktır.

Bir zamanlar Avrupa kupasında maçlarında biz Beşiktaşlılar düşünürdük, şimdi onlar düşünsün!