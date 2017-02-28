Tur 19.03’te olur mu?

Derbi bittikten sonra şunu düşündüm;

Beşiktaş şampiyonluk turunu ne zaman atacak?

Şimdi tabloya bakalım; Beşiktaş, ezeli rakipleri; Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye tam 11 puan fark atmış durumda.

Aslında puan farkının da önemi yok! Beşiktaş ne kadar iyiyse Galatasaray ve Fenerbahçe o kadar isteksiz ve coşkularını yitirmiş durumdalar!

Ben şunu düşünüyorum; Beşiktaş;

19 Mart 2017 Mart Pazar günü yani 114. yaş gününde tur atar mı?

Ne dersiniz!

Beşiktaş dün TT Arena'ya belli ki önce beraberlik için gelmişti. Siyahbeyazlılar baktılar ki; Galatasaray'ın hali yok, üç puanı alıp döndüler.

Tabii dün Beşiktaş'ın derbi zaferinde teknik direktör Şenol Güneş farkı ortaya çıktı. Güneş oyuna temkinli başladı. Usta teknik direktör, Atınç'ı ilk 11'de tercih ederken Galatasaray'a hava sahasını da kapatmıştı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'le son iki yıldır doğru hamlenin en büyük meyvelerinden birini dünkü derbide yedi.

Kartal'da Atiba yine sahanın yer yerindeydi. Quaresma kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Fabri kalesinde güven verirken savunma arkadaşlarını iyi yönetti. Beşiktaş takım olarak panik yapmadan vitesi bile yükseltmeden maçı kazanmasını bildi.



Taraftar inanmış

Beşiktaş bu sezon şampiyonluğa uzanmaya çok yakınlaşırken rakiplerini de psikolojik çöküntüye etti.

Hele hele Siyah-Beyazlı takımın deplasmanda kazanma alışkınlığına şapka çıkarıyorum.

Dün Galatasaray taraftarı da belli ki takımlarına inanmıyordu ki; stadı tamamen doldurmamışlardı. Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarlarının 90 dakika boyunca TT Arena'yı çınlatmaları bu güzel takıma olan inancı gösteriyordu.

Hakem Bülent Yıldırım geçmiş yıllarda yaptığı hataları dünkü mücadelede göstermedi ve başarılı bir yönetim gösterdi.

Ligin ilk iki sırası artık belli gibi...

Beşiktaş ve Başakşehirspor hak ettikleri yerdeler. Eminim ki ezeli rakipleri bile Beşiktaş'a büyük saygı duyuyor.

Beşiktaş'ın artık önü açıldı. Bence teknik patron Şenol Güneş artık UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanabilir.