Kara Kartal gibi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam önemli bir maça çıkacak. İlk maçta deplasmanda alınan 3-1'lik skor büyük avantaj büyük ama yine de ciddiye alınması gereken bir mücadele olacak.

Ben Beşiktaş'a gönül veren taraftarların bugün de stadı dolduracağını düşünüyorum.

Şenol Güneş ve öğrencilerinden son iki maçtaki performansını bekliyoruz.

Doğrusu Beşiktaş'ın güzel futboluna alıştık. Bugün Şenol Güneş'in yine rotasyona gideceğini düşünüyorum. Benim gözüm özellikle Atınç ve Necip'te olacak.

Çünkü onlar Beşiktaş öz kaynak düzeninden tırnaklarını kazıyarak bugünlere geldi.

Atınç ve Necip'in gollerdeki ve maç sonrası sevinçler resimlerine dikkatli bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.

Onların sevinci bir ayrı güzel oluyor. Bugün günlerden yine Beşiktaş...

Haydi çocuklar, Kara Kartal gibi...



HAYDİ BEŞİKTAŞLILAR BİR OLALIM

Burada zaman zaman geleceğin yıldız adayı futbolcuları yazmaya gayret ediyorum. Son üç yılda yazdığım oyuncular arasında Çağlar Söyüncü, Ahmet Çalık, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kubilay Kanatsızkuş gibi isimler var. Tabii bunun öncesi de var. Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Veysel Sarı, Alper Potuk gibi isimleri Beşiktaş'a önermiş ama bunu o dönemki yöneticilerin ilgisizliği nedeniyle bu yıldızları Beşiktaş'a kazandıramamıştım.

Geçtiğimiz hafta Altay'ın genç yeteneği Atakan Çankaya'yı yazdım.

Bu futbolcuyu uzun süreden bu yana takip ediyorum. Aylar öncesi milli takım yetkililerine ve Beşiktaş'ın en başındaki kişiye söyledim. Sağolsun Fatih Terim, Atakan'ı izlettirip, onu U-19 Milli Takımına aldı.



KOLAY KOLAY BEĞENMEM

Ben ömür boyu menajerlik yapmadım.

Türkiye'deki menajerlik sistemine hep karşı çıktım. Kişisel hobim, altyapı maçlarını izleyip geleceğin yıldızlarını keşfetmek.

Yanlış anlaşılmasın ama kolay kolay da futbolcu beğenmem.

2004 yılında kurduğumuz Beşiktaş Futbol Araştırma Merkezi'nde (BEFAM) Türk Futboluna çok önemli yetenekleri kazandırdık.

Ama bizim yöneticiliğimiz sonrası BEFAM projesi rafa kaldırıldı. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanında Beşiktaş'a gönül vermiş insanlar var.

Bu çok büyük sinerji. Özellikle ülkemizde genç yetenekleri hepimiz keşfedebiliriz.



KULÜPLER BATMA NOKTASINDA

Düşünsenize Türkiye'nin dört bir yanında bir olan olmuş Beşiktaşlıların yıldız adaylarını bir havuzda topladığını ve yetenekli yüzlerce gencin Beşiktaş forması giydiğini. Mesela bir Beşiktaşlının, Adıyaman'ın köyünden bir genci önermesi, ardından usta teknik adamların bu futbolcuyu izleyip değerlendirmesi güzel olmaz mı? Tabii ki, bu futbolcuları öncelikle Beşiktaş'a önereceğiz. Gencin önünü açacağız hem de Türk Futboluna büyük yetenekler kazandıracağız. Tabii o gencin hem eğitim-öğretimine yardımcı olup onu topluma da kazandırabiliriz.

Bu topraklarda dünyanın en yetenekli gençleri yaşıyor. Bugün maalesef ülkemiz futbol takımları gereksiz yabancı transferlerle batma noktasına geldi.

Biz Beşiktaşlılar olarak bir olup bu yetenekleri gençler için bir merkez kurabiliriz.

İyi bir organizasyonla Beşiktaşlılar Türk futbolunda bir çığır açabilirler.

Bunu hep birlikte başarabiliriz.



ATİBA'YI KORUMAYA ALALIM

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın başına gelebilecek en iyi transferdir.

O varsa Beşiktaş da sorun yaşamıyor.

Akhisar maçında 70'de oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş'ın verdiği pozisyonları gördük. Atiba, Beşiktaş için çok önemli.

Hani doğanın yok olan canlı türleri vardır ya; Atiba da müthiş enerjisiyle futbol dünyasında türünün son örneği. Bilim adamlarıyla konuşalım. Bu cesur yüreği en az 10 yıl daha bu şekilde oynatalım. Ne yapıp ne edip Atiba'yı korumaya alalım.

Şaka bir yana, Atiba Hutchinson, iyi transferin takıma neler kazandırabileceğine çok açık örnek. Onu ayakta alkışlıyorum.