Güzel Beşiktaş

Beşiktaş ilk devre 400'ü aşan pas yaptı. Şampiyonlukta rakiplerinin 90 dakikada bu rakamı bulduklarını zannetmiyorum.

Arena'da Beşiktaş'ın galibiyetinden çok, Kara Kartal'ın futbolun güzelliklerini sunması taraftarlarını yine mest etmesi önemliydi.

Hele ilk yarının son 7-8 dakikasında Beşiktaş sanki ortada sıçan oyunu oynar gibiydi. Beşiktaş'ın ilk 80 dakika futbolu tam anlamıyla 10 numaraydı.

Tolunay Kafkas, oyunun ilk bölümünde Beşiktaş'ı durdurmaya çalışsa da önce Quaresma müthiş bir orta ile Cenk Tosun'a müthiş bir servis yaptı.

Cenk Tosun'un attığı son 5 kafa golünün de Quaresma'nın ortasından gelmesi müthiş bir ikilinin de gövde gösterisi yaptığını gösteriyor.

Yıllardır Beşiktaş'ta uzaktan şut atan futbolcu aramıştık. Talisca ilaç gibi geldi. Brezilyalı futbolcu, attığı müthiş golle yine futbolseverleri büyüledi hem de rakibin direncini de kırdı. Beşiktaş'ın bu yetenekli futbolcularla açamacağı kilit yok gibi.



Güneş'in futbol dersi

Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ta ustalık döneminde futbol dersi veriyor. Güneş, elindeki kadroyu o kadar iyi kullanıyor ki alkışlamamak elde değil.

Hafta içinde Necip'ten yararlanan tecrübeli teknik adam dün de sahaya Atınç Nukan'la çıktı. Hele hele alt yapısından çıkan Atınç'ın kafayla attığı gol Beşiktaş'a gönül verenleri ayrıca mutlu etti.

Haydi Atınç artık formana sahip çık ve bir daha bırakma. Çünkü hem çok iyi oynuyorsun hem de siyah-beyazlı takımın senin gibi genç bir yeteneğe ihtiyacı var. Beşiktaş, 3-0'ı bulduktan sonra Güneş, kart sınırındaki Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'ı oyundan çıkararak 60. dakikadan sonra derbi maça odaklandığını gösterdi.

Kuşkusuz derbi maç çok önemli. Beşiktaş ve Şenol hoca, G.Saray derbisinde de en iyisini yapacaktır. Taraftar bu güveni takımda hissediyor.

Beşiktaş dünkü maç sonrası rakipleriyle arasındaki farkı daha da artırdı ve taraflı tarafsız herkese şapka çıkarttı.

İki sezondan bu yana yazıyorum;

Beşiktaş Türkiye'nin en iyisi! Beşiktaşlılar bugünlerin keyfini çıkarıyor.

Gerçek olan şu; hayat Beşiktaş'la güzel. Beşiktaş taraftarı da günleri artık hissediyor.