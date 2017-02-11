Dikkat dikkat

Beşiktaş yenildi. Doğrusu beklemediğim kadar da kötü oynadı.

Tabii öncelikle kazanan ekibi alkışlayalım.

Karabükspor Teknik Direktörü İgor Tudor, Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış.

Ev sahibi ekip savunma ağırlıklı kadroyla çıkmasına rağmen bu sezon Beşiktaş karşısında en fazla gol pozisyonu bulan ekip oldu.

Beşiktaş belli ki derbideki olayların etkisinden hâlâ çıkamamıştı.

Siyah-beyazlıların dün sanki gücü yoktu.

Şenol Güneş dünkü maçta tribündeydi ve doğrusu siyah-beyazlı takım usta teknik direktörü çok aradı.

Güneş ve futbolcular saha içinde ve kenarında maçı beraber yaşayan bir ekip, Güneş sahada olmayınca saha içindeki uyum da sağlanamadı.



Oğuzhan'a yazık olacak!

Beşiktaş dün takım olarak kötüydü.

Kazanması için başrolde Oğuzhan olmalıydı.

Kaptan olarak takımı sırtlamalı, bu zorlu mücadelede arkadaşlarını iyi motive etmeliydi.

Ancak Oğuzhan, Fenerbahçe derbisinin ardından dünkü Karabükspor maçından da benden kötü not aldı.

Açık ve net; bu takımın kaptanı Atiba olmalı.

Oğuzhan böyle oynarsa hem kendine hem de Beşiktaş'a yazık edecek. Bu takımda Atiba gibi 3 futbolcu daha olsa Beşiktaş'ı kimse tutamaz.

Siyah-beyazlı takım, Quaresma'nın önderliğinde maçı çevirmek için son dakikalarda inanılmaz bir baskı kurdu ama bu yenilgiyi önleyemedi.

Dün Cenk Tosun ve Babel takımın geri vitesi gibiydiler.

Kamerun'dan gelen ve takıma önceki gün katılan Aboubakar'ın birçok futbolcudan daha dinç gözükmesi gerçekten çok ilginçti.



Maçı Miami'de izledim

Karabükspor yenilgisi dünyanın sonu değil tabii ki...

Ancak bu mağlubiyet Beşiktaş için iyi bir ders olmalı. Geçen hafta Mitrovic'e övgüler yağdıranlar bu futbolcunun ağır oluşunu nasıl görmüyorlar anlam verebilmiş değilim.

Hakem Halis Özkahya ise başarılı bir yönetim gösterdi.

Ben bu maçı ABD'nin Miami kentinde Beşiktaş'ın Efsane Genel Sekreteri Kenan Özer, Necip Sever ve Salim Karabacak'la birlikte izledim.

Maç öncesi ümit ettiklerimiz sahada yaşanmadı ama bu takımın şampiyon olacağına inanıyoruz.