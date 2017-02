Keyifli gece

Beşiktaş, Hapoel'den kat ve kat üstün bir takım. Tabii dünkü galibiyette usta teknik direktör Şenol Güneş yine tecrübesini konuşturdu. Güneş, Talisca ve Oğuzhan'ı yedek bırakıp rakibi Tolgay ve Necip'le kilitlemeyi düşünmüştü.

Güneş'in bu taktiğiyle şaşıran ev sahibi ekip maçın ilk düdüğünden itibaren Beşiktaş'ın sahadaki üstünlüğünü kabul ederek mücadele etti.

Tabii Beşiktaş'ın dünkü mücadeleden tereyağından kıl çeker gibi 3 puan almasında en büyük mimar Cenk Tosun'du. UEFA her ne kadar ilk golü William'a yazsa da benim için o gol Cenk Tosun'un... Hele hele Cenk ikinci devrede öyle bir gol attı ki; gerçekten jeneriklikti. Bravo Cenk aynen devam lütfen...



Son ana kadar çalıştı

Siyah-beyazlı takım 2. golün ardından tempo olarak oyundan düştü.

Tabii burada rakibin kalite olarak Beşiktaş'ın altında olması nedeniyle Beşiktaşlı futbolcular konsantre olmakta zorlandı.

Quaresma yine takım arkadaşlarını çok iyi organize etti. Q7'yi seyretmek çok büyük zevk ve en önemlisi Portekizli yıldızın, oyundan çıktığı son dakikaya kadar terinin son damlasına kadar mücadele etmesi Beşiktaş için çok büyük artı.

Beşiktaş'ın her zaman belirttiğim gibi savunması zaman zaman önemli gedikler verdi. Özellikle yeni transfer Mitrovic kademe ve zamanlamada yaptığı hatalarla göze çarptı. Mitrovic'e, Gökhan Gönül'ün de negatif anlamda eşlik etmesi Beşiktaş adına gelecek günler için düşündürücüydü.

Allah'tan dün Fabri günündeydi de Beşiktaş savunmasının açıklarını çok iyi kapattı.



Her zaman hazır

Dünkü karşılaşmada Beşiktaş için en büyük kazançlardan biri de kaptan Necip'ti. Necip 90 dakika müthiş bir enerjiyle oynadı. Uzun süreden bu yana forma giymemesine rağmen sahada basmadık yer bırakmayan Necip her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğrusu Necip'e kaptanlık çok yakışıyor.

Maçın bitişinin Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Atiba Hutchinson'ın golüyle bitmesi geceye bir başka güzellik kattı.