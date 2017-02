Beşiktaş ayağa kalktı

Allah nazarlardan korusun Beşiktaş, İsrail'de şahane futbol ortaya koydu. Sadece bir Beşiktaşlı olarak değil, bir Türk olarak Kara Kartal'la gurur duydum.

Rakip bu sezon Southampton ve İnter'i yenen bir takımdı ama maçta kelime anlamıyla Beşiktaş rakibini ezdi geçti.

Skordan çok Beşiktaş'ın gövde gösterisi yaptığı bir maçtı. Beşiktaş topla oynama oranlarında öyle bir üstünlük kurdu ki, yıllardan bu yana görmeye alışık olmadığımız bir durumdu bu...

Tabii bu başarıda teknik direktör Şenol Güneş 1 numarada...

Takım kötü giderken yaptığı revizyonla siyah-beyazlı ekibi yine ayağa kaldıran hamleyi yaptı. Maçtan sonra yaşanan sevinç gösterilerinde oynayanı, yedek bekleyeni, malzemecisi, taraftarı büyük sevinç yaşıyordu. Bu takım olabilme olgusu Beşiktaş'a artık kolay kolay maç kaybettirmez.

Şimdi rakipler düşünsün!



Vedat Okyar, Quaresma'ya ne derdi?

Beşiktaş'ın büyük bir yıldızı var; Ricardo Quaresma... Portekizli yıldız, Beşiktaş tarihindeki yerini almakla kalmadı, sanki ailemizden biri gibi oldu.

Nur içinde yatsın Vedat Okyar'ın bir sözü vardı: "Ben sandalyede bile otursa Sergen'e sahada yer veririm..." Rahmetli yaşasaydı Quaresma'ya nasıl esprili bir dille övgüsünü dile getirirdi diye düşünmeden edemedim.

Beşiktaş Quaresma'yı, Quaresma da Beşiktaş'ı büyütüyor.

Quaresma özellikle bu sezon çok büyük oynuyor.

Q7 belli ki, Beşiktaş'la Avrupa kupası zaferi yaşamak için kolları çoktan sıvamış.

Benden söylemesi.



Gördünüz mü hakemi!

Hep söylüyorum Türk hakemleri maçları yönetmekten çok idare etmeye çalışıyorlar. Gördüklerini çalmıyorlar, daha doğrusu çalamıyorlar ve eyyam yapıyorlar. Hakemlerimiz düdüğü ağızlarına götürdüklerinde akıllarından ne geçiyor çok merak ediyorum. Bazen de trafik memuru gibi sürekli çaldıkları düdüklerle maçı da yavaşlatıyorlar.

Hapoel Beer Sheva-Beşiktaş maçını ünlü İngiliz hakem Atkison yönetti. Her kararı doğru değildi ama gördüğünü çaldı ve dakikalarca düdüğü ağzına götürmedi. Sahada öyle bir otorite vardı ki itiraz eden bile olmadı.

Futbol iyi hakemle güzel.

Beşiktaş iyi hakemle daha da güzel... Bence Atkinson'un yönettiği bu maç hakemlerimize ders niteliğinde gösterilmeli.



İgor Tudor haklı

Karabükspor Teknik Direktörü sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer oldu. Belli ki Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmaya karar vermiş Galatasaray yönetimi, bu transfer görüşmesini günler öncesinde yapmış ve Hırvat teknik adamla anlaşmış.

Ben bu transferi etik bulmayanlardanım.

Karabükspor'un isyanına hak veriyorum ama belli ki onlar da Tudor'u göreve getirirken bir endişeleri varmış ki fesih halinde sadece 150 bin euro bedeli sözleşmeye eklemişler.

Her neyse... Geçtiğimiz hafta ne demişti İgor Tudor;

"Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Şampiyon olacak takım bence Beşiktaş." Eh, doğru söze ne denir!..



Kartal 'ŞL'yi kazanabilir!

Kimseden ses çıkmıyor, bari ben yazayım! Basketboldan ahkam kesecek değilim ama Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca ve ekibiyle müthiş bir hava yakaladı. 5 yıldır yapılan hatalardan ders alınmış olacak ki bu sene Beşiktaş Sompo Japan basketbolda iyi işler yapıyor. Bakmayın Türkiye Kupası'nda elenmesine. Potanın kartalları Avrupa arenasında mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı maçlar çıkarıyor. Beşiktaş, Fraport Skyliners ve Pınar Karşıyaka ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Rakiplere bakıyorum, Beşiktaş Sompo Japan'ın bu kupaya uzanmaması için hiçbir neden yok. Yönetim uyuma, bu takımın maçlarına git ve oyuncuların alacaklarını zamanında ödeyin. Haydi Beşiktaşlılar, bu takıma daha fazla destek olun, Şampiyonlar Ligi Kupası yenilenen müzemize gelsin.



Atakan Çankaya

Anadolu topraklarında müthiş yeteneklerin olduğunu her zaman belirtiyorum. İki sezon önce Altınordu'dan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yıldız adayı olarak göstermiştim. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı defalarca kaleme almıştım. Çok şükür;

Ersun Yanal onu gördü de, futbolseverlerin Yusuf Yazıcı'nın müthiş futboluyla gözlerinin pası silindi. Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş'un aylar öncesinde büyük bir yıldız adayı olduğunu belirtmiştim. Çok şükür onda da yanılmadım.

Bugünkü önerim, 3. Lig'de harikalar yaratan Altay forması giyen Atakan Rıdvan Çankaya...

Yetenekli olduğu kadar tam bir savaşçı, tam bir görev adamı, daha doğrusu doğuştan futbolcu.. Atakan geleceğin en büyük yıldız adaylarımdan biri. Onu sevgili dostum teknik direktör Ümit Turmuş'a sordum iki kelimeyle anlattı;

Beyaz Atiba!

İki yıl önce ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen müthiş azimiyle takıma geri dönmüş.

Atakan henüz 18 yaşında, önünde uzun bir yol var. Eğer yeteneğini aklıyla birleştirirse büyük bir yıldız olur. Transfer için yaşı geçmiş yabancılara paraları saçan yöneticilere önerim;

Atakan'ı mutlaka izleyin.

Mutlaka!..