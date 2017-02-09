Türkiye’nin Kupası

Ülkemizde bu sezon 158 takımın katılımıyla gerçekleşen, yeni transferlerin denendiği, zaman zaman altyapıdan gençlerin de oynadığı, sakatlıktan çıkan futbolcuların son durumlarının görüldüğü Ziraat Türkiye Kupası; ülke futbolu için çok faydalı bir yarışmadır.

Bu kupa; kulüplerimizin de müzelerinde bulunan önemli kupadan biridir. Bu sezon da kupanın ana sponsoru Ziraat Bankası'dır. Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aydın da Beşiktaş kongre üyelerinin en önemlilerinden biridir. Yayıncı kuruluş ise son yıllarda Türk sporuna da damga vurup en tepeye çıkan Turkuvaz Medya Grubu'nun televizyon kanallarıdır.

Fikret Orman, derbi maçtan sonra verdiği "Süt Kupası" demeciyle çok büyük tepkiler aldı. Ertesi gün yaptığı açıklamayla da özür diledi. Hatırlarsanız, Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören de yıllar önce yine derbi sonrası "Haftaya PAF Takımı ile sahaya çıkacağız" deyip sonra lafını yemişti.

Beşiktaşlılar onu hiç affetmedi.

Başkan, 24 saat bekle Allah'ını seversen. Futbol Federasyonu maçı değerlendirsin, gelişmeler son noktaya gelsin ve sen söyleyeceğini ondan sonra söyle. Bak şimdi ne oldu? Mevlana'nın yüz yıllar önce söylemiş;

"Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!" Yorumcular bu konuda 3 gündür çeşitli yorumlar yapıyor. Ahmet Çakar'ın bu konuda söylediği birçok şeye katılıyorum ama başkana bir benzetmesi var ki; o sözü de kendisine yakıştıramadım.

Başkan, lütfen sağduyu...

2004'te Samsun maçıyla gelen felaketi hiç unutma. Yönetici ekibine sahip çık, ayrı telden konuşmasınlar. Çünkü çok ama çok kritik viraja giriyoruz.

Olmazsa olmaz; Beşiktaş'ın şampiyonluğudur. Damdan düşer gibi laf ediyorsun bütün futbol kamuoyunu karşına alıyorsun. Camianın haklı olduğu konuda böyle bir laf ederek şimşekleri üzerine çekiyorsun. Lütfen; sağduyu sağduyu sağduyu!..



Efsane olmak

Yıllardır söylüyorum Türk futbolunu ve kulüpleri yönetenler artık söylemlerine dikkat etmelerini gerektiğini öğrenmeliler. Bakın derbide iki kişi sahaya girdi! Ya bin kişi sahaya girse; neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Daha iki hafta önce bir kulüp başkanı "İyi ki seyirci azdı, daha kalabalık olsalardı sahaya girerlerdi" diye demeç verdi. Yalnız onu suçlamak istemiyorum ama hepsinin birbirinden farkı yok. Nasıl davranmalı? Örnek mi istiyorlar. Süleyman Seba, Özhan Canaydın... BJK Onursal Başkanı Süleyman Seba, yine derbi maç sonrası Fenerbahçe kafilesiyle aynı uçakla Ankara'dan dönerken Beşiktaşlı futbolcuların uçakta sevinmelerine engel olmuştu. İşte bütün kulüp başkanlarını bu şekilde davranıp Türk sporunda saygı, sevgi, dostluğu göstermeliler... Ülkemizin birlik ve beraberliğine ihtiyaç olduğu bugünlerde bu davranışlar da toplumu da ilgilendirdiği için spor sahalarında kenetlenmeyi sağlamalıyız.



Profesyonel futbolcuların davranış biçimi

Bir sözüm de futbolculara...

Türk futbolunda çoğunluğun takdir ettiği futbolcular vardır. Bunlar saha içi ve saha dışı davranışlarıyla hem diğer futbolculara hem de aşağıdan gelen gençler için örnek olmuştu. Metin Oktay, Rıza Çalımbay, Alex de Souza, Göztepeli Halil Kiraz, Eskişehirsporlu Fethi Heper ve daha tersi anılanlar...

Bak Volkan Demirel!

Belki Fenerbahçe camiasında hatırlanacaksın ama futbol kamuoyu davranışlarına pek hoş gözle bakmayacak.

17 yaşından beri izlediğim Alper Potuk da son davranışlarıyla beni çok üzdü. Bak Alper kardeşim, Mehmet Topal'ı örnek al... Derbi maçta yaşananlar sonrası Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex bile twitter'daki hesabında "Bu maçta forma giymek istemezdim" diye açıklama yaptı.

Aynı uyarıları sana da söylüyorum Oğuzhan Özyakup!

Sen topunu oyna! Sana Beşiktaş'ın kaptanlığı verilmiş ama ayağın değil dilin konuşuyor.

Sevgili Şenol Hocam! Derbide de gördük ki; bu takımın kaptanı Oğuzhan değil, Atiba'dır.

Ve van Persie... Her takımın 14'er yabancı futbolcusunun bulunduğu Türk futbolunda, bu yabancı futbolcular büyük paralar alıp kulüplerin ekonomisini felç ediyorlar. Bir de dünya yıldızı olarak getirilen van Persie'nin, 2 sezonda aldığının 10'da birini vermemesine rağmen, derbi maçta eliyle, diliyle, tekmesiyle yaptığı rezilliklere ne denir bilemiyorum!

Onun cezasını öncelikle Fenerbahçe vermeliydi.

İngiltere'de şortunla yaptığın hareketle 8 maç ceza almışsın.

Ha burası Türkiye.. Kabak gibi fotoğraflar çekilmiş ama delil yokmuş. Eh, futbolumuzu Yıldırım Demirören'ler gibiler yönetirse böyle de olur!

Gelirken göklere çıkarıldın, giderken yalnız gideceksin.

Hem büyük paraları götürüyorsunuz hem de Türk futboluna büyük zarar veriyorsunuz.

Bilhassa gençlere kötü örnek oluyorsunuz. Şimdi top Fenerbahçe yönetiminde...



SEYFİ KARACA

Beşiktaş camiasının güzel insanı Seyfi Karaca'ya Allahtan rahmet diliyorum. Hem iyi bir insan hem de iyi Beşiktaşlıydı. Güle güle sevgili dostum...