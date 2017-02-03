Şapka çıkardım

Bu futbol değil, daha ziyade, sanat ödüllü bir film, şaheser bir resim, klasik tadında bir kitap, ya da unutulmaz bir şiir... Beşiktaş'ın futbolundan bahsediyorum. Önceki yazımda da şunları söylemiştim: ''Beşiktaş'ın futbolu Nazım Hikmet, Orhan Veli, Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreyya'nın şiirleri gibi bir güzellikteydi.

Gerçekten aradan 4 gün geçmesine rağmen bu oynanan müthiş futbolun tadı hâlâ hafızamda...'' Bu tabloda teknik direktör Şenol Güneş'in hakkını vermek gerekir. Kış bu sene çetin geçse de Nevzat Demir Tesisleri'nde hava günlük güneşli çünkü Şenol Güneş aynı zamanda çok iyi bir eğitimci... Bu güzel futboldan sonra Beşiktaş'ta yapılan yönetimsel hataları yazmak içimden gelmiyor. Bugün tenkit yok, bugün ağzımdan bal damlıyor.

Ve... Hakkında şarkılar yazılan yeni transfer Demba Ba'ya ''Yuvana hoşgeldin'' diyorum. Hiçbir şey yapmasa da o bir sembol. Cenk Tosun'u da gaza getireceği bir gerçek. Ba, en azından 5-6 gol atarsa kaymaklı ekmek kadayıfı olur.

Beşiktaş bu futboluyla şampiyon da olur, hatta UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarılar da kazanabilir. Ben bu futbol keyfimin sürmesini diliyorum.



AZİZ BAŞKANA...

Türk futbolunun en büyük sorunu, sistemsizlik... Bu Futbol Federasyonu'ndan başlıyor, sahaya kadar iniyor. Bu sorunun üzerinde çok duruyorum çünkü 1-2 yıl içinde kulüplerimizi çok ama çok zor günler bekliyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu sistemin parçası... Yıldırım yıllarını Fenerbahçe'ye verirken, yaptıklarını göz ardı edemeyiz. Stat, antrenman sahaları, kamp ve altyapı tesisleri, amatör branşlara verdiği destek örnek alınacak düzeyde.

Kulüp içindeki grupçuları dağıttı ve ardından kongrenin tek adamı oldu.

Ancak o kadar yatırım yapmasına rağmen son 20 yılda Fenerbahçe'nin altyapısından bir oyuncu bile çıkmadı. Yaptığı altyapı emekleri başka kulüplere yaradı.

Hatır-gönül teklifleriyle yıldız olabilecek isimler kulüplere peşkeş çekildi.

Aziz Başkan, yıllar önce Cemil Turan ve Bülent Uygun aracılığıyla beni toplantıya çağırıp, "Futbolda nasıl üretken bir sistem kurabiliriz'' diye görüşlerimi almıştı.



Sordu ama uygulamadı

Hatta profesyonel bir futbol takımını bünyesine katmak fikri de orada doğmuştu.

Aziz başkan o dönemde de yine sisteme ayak uydurdu ve o gün konuştuğumuz projeleri uygulamadı.

Şimdi geçmiş olsun! 14 yabancıya izin verilen bir sistemde genç futbolcuların yukarılara çıkması artık imkansız. Maalesef bunu gözlemleyen çok az futbol adamı var. Ve maalesef geçtiğimiz hafta İlhan Cavcav'ı da kaybettik.

Bir ay önce yazımda Ersun Yanal'ı uyararak ''Elinde Yusuf Yazıcı var'' demiştim.

Yazımın ne kadar etkisi oldu bilmiyorum ama Yusuf Yazıcı birkaç haftada Trabzonspor'un yıldızı oldu.

Aziz Yıldırım kesinlikle haklı, sistem daha doğrusu sistemsizliğin önüne geçip futbolda devrim yapılmalı. Ancak bu kadar doğru teşhislerin ardından Fenerbahçe Başkanı ''Quaresma'' deyip konuyu saptırdı.

Açık ve net söylemek gerekirse Aziz Yıldırım'ın sistem ve Futbol Federasyonu'na yaptığı eleştirilere katılıyorum.

Dileğim şu ki; Türk futbolunu yönetenler artık akıllarını başlarına alırlar ve futbolumuzda devrim gerçekleştirirler.



VOLKAN DEMİREL!

Seni basketbol maçlarında ezeli rakibine küfür ederken görünce şaşırmadım.

Durup durup gündeme oturuyorsun.

Hep de kötü gündem. Büyük camianın kaptanlığını yapmış biri olarak o makama layık ol, bu hataları yapma!



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