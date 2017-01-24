Lidere selam durun!

Beşiktaş ilk 15 dakikada Türkiye standartlarının üstünde bir performans gösterdi.

Quaresma önderliğinde Beşiktaş'ın bu futbolu gerçekten büyük keyifti.

Bu güzel oyunda Oğuzhan'ın da müthiş konsantrasyonuyla organizasyonu büyük fark yaratmıştı.

Beşiktaş'ın olmazsa olmazı yıldızları var. Quaresma ve Oğuzhan bu takımın gerçekten büyük güçleri. Onlar biraz oynadı mı Beşiktaş için sorun kalmıyor.

Geçen hafta Şenol Güneş'e saygısızlık yapan Quaresma belli ki bu hareketinden pişmanlık duşmuş ve kendini yeniden futbola vermiş. Quaresma'nın üçüncü gol sonrası Şenol Güneş'e koşması çok güzel bir hareketti.

Beşiktaş belli ki liderliği çok özlemiş...

Beşiktaşlı futbolcular sahaya öyle bir yayılıp başlama düdüğüyle öyle bir futbol resitali yaptılar ki; ve eminim ki rakiplerini ümitsizliğe ittiler. Beşiktaş'ın çok istekli olması takımın şampiyonluğu ne kadar istediğini göz önüne serdi.

Beşiktaş golden sonra rahatladı ve rakibinin üstüne gelmesini bekledi.

Alanyaspor 1-2 gol pozisyonuyla Beşiktaş'ın üstüne gelmeye çalışırken bu sefer yeni transfer Ryan Babel sahneye çıktı ve siyah-Beyazlı takımı rahatlatan golü kaydetti. Gol perdesi açan Cenk Tosun'un şanssız bir şekilde sakatlanmasına üzüldüm. Cenk attığı müthiş zamanlamasıyla yine kalsını gösterdi. Son 23 dakika forma giyen Mitrovic'in nasıl bir futbolcu olduğunu doğrusu çözemedim.



Aman dikkat

Beşiktaş, dün iyi bir zemin ve teknik direktörüyle anlaşılmaz bir şekilde yollarını ayıran bir takım bulunca bu fırsatı kaçırmadı.

Ancak Beşiktaş'ın eksi yönlerini de es geçmeyelim. Beşiktaş kötü goller yiyor. Dün Tosic berbat oynadı.

Siyah-Beyazlı takımda dün Gökhan Gönül'ün Adriano'ya kanatlardan Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarına destek vermemesi çok şaşırtıcıydı.

Beşiktaş kötü bir gol yedi ve bence de penaltı kararı ağırdı ama ne olursa olsun Beşiktaşlı futbolcular sahada soğukkanlığını kaybetmemeliler!

Yine de Şenol Güneş ve öğrencileri liderliğe yükselirken dün bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduklarını gösterdiler.

Zirveye çıkmak önemliydi.

Beşiktaş için bundan sonrası çok daha kolay!

Ama futbolun şakası olmaz.