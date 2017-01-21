La Fontaine'den masallar

Futbolu futbol adamları yönetsin" diye yıllardır söylüyorum. Bizi basketbolcular dinledi ve müthiş bir yönetim kurulu yaptılar.

Ne güzel, basketbolu artık basketbolcular yönetiyor.

Bu Türk sporu için büyük devrim. Futbola da bu nasip olsa, futbolu bu hamle getiren, kendi bilmezlik nedeni ile futbolu bataklığa götürenler gitse ve yerlerine futbolun içinden gelenler yönetsin.

Çok mu fazla üzerinde duruyorum ama Futbol Federasyonu Başkanı yine malzemeleri üzerimize sürdü. Hakemlerle başladı, hakemlerle de bitirdi.

Nasılsa bazı yöneticiler hakemleri zaman zaman ortaya atsa da Demirören de sürekli hakemlerden bahsetti.

Köşe yazımda kişisel bir şeyler yazmak istemiyorum ama Demirören rahat durmuyor;

"10 yıldır altyapıdan oyuncu çıkmıyor" diyor. Çıktı, çıktı başkan hem senin başkanlığında ama haberin yok!

Sizin sisteminiz yabancılara kürek kürek para verip ve sizin sözününüzü de hiç unutmuyorum, "Borçlanarak büyüyoruz" parolasıyla durum bu oldu.

En sonunda Demirören döneminde yapılanları bir kitap yapacağım. Millet okusun da gerçekleri öğrensin!

Ben ve ekibim BEFAM projesi çıkartarak ilk yıl 50 bin futbolcu izledik, Fulya'yı bilgisayarlarla donattık. Türkiye ve Almanya'da müthiş bir futbolcu ağı kurduk.

Bunu Fulya'da sadece plastik zeminli bir saha ile yaptık.

Bakın kimler çıktı; Necip, Atınç, Batuhan, İbrahim Kaş, Serdar Özkan, Orhan Gülle, Olcan, Aydın Karabulut, iki Furkan, Özgür, Sezer, Erkan Uğur, Cumali, Ali Küçik, Muhammed...

Altyapıya hiç önem vermenize ve beni öcü gibi görmenize rağmen 12 milyon euroya bu futbolcuların satışından kulübe para girdi.



Tek çözüm üretmek

Dünyanın en büyük sihirbazını getirseniz, 14 yabancının da olduğu bir takımdan altyapıdan oyuncu çıkarması imkansız... Aynı şeyi Aziz Yıldırım da söyledi "altyapı filan" dedi; hayretler içindeyim.

15 yıl evvel altyapıdan ilgili Kaptan Cemil ve Bülent Uygun'u araya sokarak altyapı için benimle görüştüler.

O zaman oturduk uzun uzun konuştuk, reçeteyi önüne koydum. Kendisi de hiç önem vermedi.

20 senedir de F.Bahçe'nin altyapısından bir tane oyuncu çıkmadı.

Tek bir çözüm var artık, üretmek ve doğru transfer...

Başakşehir, Cengiz ve İrfan transferleriyle 10 puan aldı.

G.Saray'da Ahmet Çalık, Bursaspor'da genç Kubilay ve daha önce Alman Sone kıyasladığım Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı geçen haftaya damga vuran futbolculardı.

Dünyada Arjantin'den sonra en fazla spor tesisi yatırımı ülkemizde. Spor bakanlığı daha ne yapsın!

Muhteşem statlar, kapalı statlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri, kış sporları için muhteşem tesisler... Ama maalesef kulüplerimizi yönetenler hâlâ kış uykusunda.

Kulüplerimizi kurtaracak en ufak bir proje üretmiyorlar.

Allah Türk Futbolunu korusun!



BEŞİKTAŞ'IN DOLAR KREDİSİ

Geçen hafta Beşiktaş'ın 170 milyon dolar kredi aldığı yazıldı. Yine gazetemde geniş bir röportajda kulüplerin borçlarının devlet bankası operasyonuyla uzun vadeye yayılması ve alınacak kredinin de sadece vadeli borçlar için için ödenmesi çağrısında bulunmuştum.

Kulüplerimizin bir sorunu da şeffaf olamamak. Bu konu o kadar önemli ki, lütfen bu kredinin nasıl kullanılacağını bütün detaylarıyla Beşiktaş kamuoyuna açıklayın. Doların zirve yaptığı bu günlerde yine dolar ödeyeceğimiz böyle bir kredi, dilerim Beşiktaş'ın geleceğini iyice teminat altına almaz. Başkan güzel tespit de yapmış;

"Artık kurumsallaşıp Beşiktaşlılarla birlikte yöneteceğiz" dedi... İnşallah bu söylemde kalmaz. Bu konuda büyük fikir ayrılıklarımız olmamıza rağmen karınca kararınca önerilerim olabilir.



ÖNCE BEŞİKTAŞ

Büyük bir gazetenin genel müdürü; Şenol Güneş'in Milli Takıma, Fatih Terim'in Galatasaray'a, Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ın başına geçeceğini açıkladı. Sevgili kardeşim, böyle bir şey bilsen bile, tam şampiyonluk yolunda giden Beşiktaş'a ne kadar zarar verdiğini biliyor musun? Ben Fikret Orman'ın böyle bir düşüncede olduğunu zannetmiyorum.

Şenol Hoca'yı da camiası bağrına bastı. Böyle komplo teorileriyle Beşiktaş'tan ayrılacağı falan yok! Temennim uzun yıllar Beşiktaş'ta kalması ve daha nice şampiyonluklar yaşatması.

Lütfen biraz sağduyu! Sizin gibi önemli bir mecranın spor müdürü olarak çok dikkatli olmanızı, bir ağabeyiniz olarak rica ediyorum... Konu Beşiktaş olunca gerisi tefferudattır.

Aramız ne kadar kötü olursa olsun ben ve ailem her zaman Beşiktaş'ın yanındayız.