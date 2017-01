Talisca farkı

Öncelikle Beşiktaş çok önemli bir deplasmandan 3 puanla dönüyor. Bugün Osmanlıspor Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarının başında geliyor.

Ancak kabul etmemiz gereken önemli bir gerçek var ki; Beşiktaş, geçen sezonki gücünden çok ama çok uzak... Geçen sezon o rakiplerini darmadağın eden Beşiktaş'ta bu sezon önlenemez bir düşüş var. Beşiktaş'ın dünkü galibiyetinde en önemli faktör Anderson Talisca'ydı. Talisca'nın en önemli özelliği sürpriz şutları... Brezilyalı futbolcu dünkü 90 dakikada iki sürpriz şut attı ki; bunlardan biri gol oldu. Dikkat ediyorum;

Talisca'nın attığı her golün ayrı bir güzelliği var. Talisca'nın bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 resmi karşılaşmada 7 gol atmayı başarması alkışa değer.

Beşiktaş dün Talisca ile bulduğu golden sonra maçı rölantiye almak istedi. bu çok riskli sonuçlar doğurabilirdi ama Cenk Tosun Beşiktaşlıları rahatlatan golü herkesi rahatlattı. Siyah-Beyazlı takım sonuçta önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Yapma Quaresma

Şenol Güneş 70. dakikada orta sahayı güçlendirmek adına Quaresma-Tolgay Arslan değişikliğine giderken beni şaşırtan oyundan çıkarken Quaresma'nın Şenol Güneş'e yaptığı çirkin tepkiydi.

Bak Quaresma; bu taraftar seni çok seviyor.

Beşiktaş'tan iyi de para kazanıyorsun.

Yaşın 33'e gelmiş olmana rağmen Beşiktaş'la 3 yıllık daha sözleşme imzalaman an meselesi. Böylesine çirkin hareketler senin gibi kariyerli bir futbolcuya hiç ama hiç yakışmıyor.

Büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel'i beğenmedim. Tabii ki daha zamana ihtiyacı var ama Babel takım arkadaşlarından ve oyundan çok kopuktu. Bekleyip göreceğiz!

Dünkü 90 dakikada futbol adına söylenebilecek çok şey yoktu aslında.

Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışında kalmayı başardı.