Euro değil, Türk Lirası!

Bazı Beşiktaş taraftarlarıyla konuştuğum zaman, "Başkanım, siz hep kulüplerin ekonomisine değiniyorsunuz, çok borçlanma olduğunu söylüyorsunuz, ama bana ben transfere bakarım, borç benim değil ki" diyorlar.

Doğrusu bu tür yaklaşımlar beni çok korkutuyor.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Aziz Yıldırım açıklama yaptı; "Döviz, euro, faiz yükseldi, kur farkında borcumuz arttı. UEFA'ya gideceğim konuyu anlatacağım" dedi. İnanamıyorum; yıllardır Türk futbolcularla euro üzerinden anlaşmalar yapılıyor.

Hep bu konuya değiniyorum ama bu kanayan yarayı durduramıyoruz!

Mesela ben 3 sene önce TRT'de gazeteci Oğuz Tongsir'le yaptığım söyleşide bu konuya ağırlık vermiş, yönetimindeyken de bu konuyu aşırı bir şekilde eleştirmiş; "Aman ağabey F.Bahçe de euro üzerinden yapıyor. Sakın bunu başka bir yerde söyleme" yanıtıyla karşılaşmıştım.



Menajer kazandı

75 bin euro kazanan futbolcuya, 1 milyon 250 bin euro veriyorsunuz. Etrafınızdaki bazı menajerler o kadar büyük para kazandılar ki; bundan sonra bırakın euro'yu, bu parayı Afrika pezosu verseniz seve seve kabul ederler!

Eh işte; maalesef bu kulübü sayın onursal başkanımızdan sonra "Ben alt yapıyı kapatacağım, basar parayı futbolcuyu alırım" diyenler yönetti. Ve maalesef çok üzücü olan gerçek; aynı sistemin insanları 17 yıldır Beşiktaş'ı yönetmeye devam ediyor.





Şenol Hocam'a

Şenol Hocam ağırlığını koy, ne yapacaksan şimdi yap!

Sonra bu camia seni de affetmez.

Tahmin ediyorum ki, bu transferlere senin de gönlün razı değil. Sol ayaklı istiyorsun, sağ ayaklı alınıyor.

Hızlı stoper diyorsun, yavaşı geliyor.

Seni camiada büyük bir çoğunluk çok seviyor ve saygı duyuyor. Ama sonradan "Ben bunları istemedim, onu istedim bu geldi. Beni dinlemediler, kafalarına göre transfer yaptılar" dersen inandırıcı olamazsın.

Seni bir kez daha uyarıyorum.

Eneramo'yu kulübe sokanlar, yani Bilic'in tayfaları yine sahnede. Sağolsun başkanın bir dakika bile yanından ayrılmayan Şükrü Yazıcı da bu işlerin koordinasyonunu iyi yapıyor! Yazıcı;

Haluk Ulusoy, Yıldırım Demirören'in şimdi de Fikret Orman'ın sağ kolu konumunda.

Doğrusu, bu arkadaş ne de bulunmaz hint kumaşıymış!

Aman hocam, taraftar seni çok seviyor, bizler de sana güveniyoruz. Bu sene şampiyon olmamız şart. Haydi gözünü seveyim Şenol Hoca, top artık sende!





Hakkını helal et Olcay!

Olcay Şahan, 'Feda' döneminin sembol futbolcusuydu. O dönemin yükselişi Olcay'ın Trabzonspor maçında son dakikada kaçırdığı gol sonrası Beşiktaşlı futbolcuların üzüntüden yere kapanmasıydı. O gün galibiyet yaşanmamıştı ama o andan sonra Beşiktaş'ın yükseliş dönemi başlamıştı. Olcay Şahan'ın o dönemde Fenerbahçe derbisinin son dakikasında 80 metrelik deparı sonrası attığı galibiyet golü Beşiktaş'ın tarihinin en güzel anlarından biriydi. Quaresma, Talisca, Kerim Frei, Aboubakar... Bu futbolcuların arasında Olcay fazla şans bulamadı. Kulüpler ve yöneticiler bazı kararları alırken duygusal davranmazlar. Beşiktaş yönetimi de Olcay'la yollarını ayırması doğrusu içimi 'cız' ettirdi. Güle güle Olcay Şahan... Hakkını helal et!





Mevlüt Tezel

Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde Mevlüt Tezel'i zevkle okuyorum. Tezel futbolla ilgili müthiş tespitler yapıyor. Kendisini tek geçiyorum. Şiddetle tavsiye ederim...