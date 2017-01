Şiir gibi Beşiktaş

Beşiktaş öyle bir ilk yarı oynadı ki, siyah-beyazlı takımın ilk 45 dakikadaki futbolu, Nazım Hikmet, Orhan Veli, Attila İlhan, Necip Fazil Kısakürek, Cemal Süreyya'nın şiirleri gibi bir güzellikteydi.

Kara Kartal rakibini ilk 45 dakikada terim yerindeyse; sürklase etti. İstatistiklere baktığımızda ilk 10 dakikada, 5 gol pozisyonu vardı Beşiktaş adına.

Fark 'geliyorum' diyordu.

Beşiktaş güzel futboluyla dikkat çekerken özel alkışı hak eden futbolcular da vardı. Atiba bitip tükenmez enerjisiyle yine rakibe nefes aldırmıyordu.

Beşiktaş için çok önemli bir yıldız olan Oğuzhan'ın performansına şapka çıkardım.

Oğuzhan bu sezona iyi başlamamıştı ama son haftalarda vitesi sürekli yükseltmesi Beşiktaş adına çok ama çok önemli bir avantaj...

Babel'in takıma çabuk uyum sağlaması ve bizleri gollerine alıştırması güzelliklerden bir başkasıydı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca da klasını ve kalitesini dün bir kez daha gösterdi.



I love you Tosic!

' Beşiktaş'ın eksi yönleri neydi?' diye sorarsanız savunmanın zamansız ve gereksiz gol şansları vermesiydi.

Beşiktaş orta sahasıyla parlarken, savunmadaki gedikler umarım bu güzel futbol oynayan takımın başına kara bulut gibi çökmez!

Taraftarın kendi kalesine attığı gol sonrası "I love you Tosic" demekten başka bir şey demek gelmiyor içimden!

Beşiktaş'ın başarısındaki en büyük mimar hiç kuşkusuz teknik direktör Şenol Güneş... Usta teknik adamın takımını her maça müthiş motivasyonla hazırlaması başarıda çok büyük etken.

Şenol Güneş'in, Atiba'yı zamanında çıkararak futbolcusunu riske etmemesi de önemli bir ayrıntıydı.

Demba Ba'nın tribünde oluşu Cenk Tosun'u da belli ki hareketlendirdi ve Tosun golleri ardı ardına sıraladı. Ba'nın nefesi belli ki Cenk'e iyi gelmiş.

Tabii dün özellikle ikinci yarıda Quaresma'nın resitalini de gözardı etmeyelim.

17 maçta 9'uncu asistini yapan Portekizli futbolcu, güzel bir sözleşmeye hazır olduğunu her fırsatta belli ediyor.



Tabelaya bakalım!

Beşiktaş lider ve ezeli rakipleri Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin ise tam 9 puan önünde...

Sahadaki futbola bakarsak, böyle bir tablonun oluşması kimseyi şaşırtmıyor.

Gerçek olan şu ki ; Beşiktaş oynadığı futbolla liderliği fazlasıyla hak ediyor.