Vatanım Türkiye yaşam biçimim Beşiktaş

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Ülkemizin moralini bozan bu terör eylemlerine karşı birlik ve beraberliğimizi sağlamamız en önemli unsur... Örneğin; biz turizmciler yaşanan bu elim olaylardan yılmıyoruz ve bütün gücümüzle ülkemizi tanıtmaya ve daha fazla turist getirmeye büyük gayret gösteriyoruz. Son günlerde yurt dışından gelen en doğru tespit; ünlü gazeteci Simon Calder'in "Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz" sözleriydi. İçimiz kan ağlıyor ama dik durmaya devam edeceğiz.

Futbol ekonomimizdeki ciddi olumsuzluklara rağmen Türk futbolundaki savurganlıklar devam ediyor.

Bugün olumlu bir şeyler yazmak istiyorum ama Beşiktaş'ta önemli bir sorunla karşıya...

Beşiktaş'ta futbolcu ödemelerinin dengelenmesi gerekir.

Aboubakar ve Babel'in yıllık ücretlerinin takım içindeki huzursuzluk yarattığı bir gerçek. Bilhassa Quaresma ve Oğuzhan bundan rahatsız... Bu çok ama çok önemli bir sorun.

Beşiktaşlı futbolcuların performansı açısından bu sorun acilen masaya yatırılmalı.

Neyse biz önümüze bakalım...

Beşiktaş Antalya kampına gitti. Dileğim; yeni transfer Babel'in en kısa zamanda takıma uyum sağlaması.

Hollandalı futbolcu sağ ayağıyla müthiş toplara vuruyor. Vodafone Arena'da en azından 4-5 mükemmel gol izleyeceğimiz müjdesini şimdiden veriyorum. Maliyeti mi, soru işareti! Perde arkasında yaşananları uzun uzun sizlere anlatacağım.

Beşiktaş; olmazsa olmaz, iyi bir santrfor ve iyi bir stoper transferi yapmalı. Altyapı için Metin Albayrak hemen hemen her gün projeler açıklıyor. Yılan hikayesine dönen pilot takım olayı var. Ya arkadaş; bu çocuğun babasını da çok severim.

Sami Albayrak'ın Beşiktaş'a çok büyük destekleri olmuştur.

Geçen sezon Bayrampaşaspor pilot takımımızdı ama maalesef bu takım küme düştü. 30 yıldır altyapı hikayeleri dinlerim. Metin Bey, senin en son ilgileneceğin iş futboldur. Sen sen ol; basın sözcülüğüne devam et, bu konulara pek girme!

Bu kafayla gidersen Beşiktaş'a çok büyük sıkıntılar verirsin.

İnan ki yaptığın açıklamalarla gülünç oluyorsun.

İki haftadır seni yazıyorum, lütfen artık doğru yolu bul. Seni hiçbir şekilde ciddiye almıyorum ama ne yapayım ki Beşiktaş benim ve ailem için en büyük tutku.

Bak; bu altyapı ciddi bir iştir, istersen gel bir gün yanıma sana uzun uzan anlatayım.

Öyle boş boş konuşup durma ortalarda!



GİRAY BULAK

Ne yazık ki ülkemizde alt yapıya ve gençlere önem veren kulüp yöneticileri parmakla gösterilecek kadar çok az ve bu sisteme uyan teknik direktörler de son derece azınlıkta...

Alt yapı ve futbolcu üretimi konusunda fikirlerimizin tam tamına uyuştuğu akademisyen bir teknik direktördür Giray Bulak...

1987 yılında Trabzonspor'un teknik direktörü Sunderman iken, Giray hoca teknik direktörün de büyük desteğiyle alt yapıda pilot bir takım kurmuştu.

Bu takıma dahil futbolcular üst düzeyde futbol eğitimi aldıkları gibi eğitim ve sosyal gelişimleri için büyük çaba harcanıyordu.

Bu takımdan da Hami'ler Ogün'ler, Metin Diyadin'ler çıkmıştı. Ama o dönemde yerel basında alaylı tenkitler yapılmış, "Trabzon çelik kuvvet takımı" gibi başlıklar atılmıştı.

Trabzonspor artık süratle özüne dönmeli. Karadenizli gençler son derece yeteneklidir. Kulüp başkanlığı yaptığım beş kulüpte de Karadenizli gençler benim yüzümü kara çıkarmadı ve çoğu büyük gelişim kaydetti.

Bundan birkaç ay önce Türkiye-Almanya Ümit Milli maçını Giray Hoca'yla izlemiştim. Alman milli takımında Sane, bizim milli takımımızda Yusuf Yazıcı sahanın en iyileriydi.

Alman Sane 48 milyon euro'ya Manchester City'ye transfer olurken, iki hafta önce köşe yazımda bahsettiğim inanılmaz yetenekli Yusuf Yazıcı iki hafta önce Ziraat Türkiye Kupası maçında yine harikalar yarattı ve iki gol iki asistle sahanın en iyisiydi.

İlk yarının son haftasında oynanan Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosuna baktım;

Yusuf Yazıcı yok!

Sane ve Yusuf Yazıcı'nın arasındaki fark oynadıkları futbol olarak yok ama ülkemizdeki tüketim sistemi böyle çocukların daha üstlere çıkmasını engelliyor.

Ne yazık ki; bence Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olan Giray Bulak, ustalık döneminde Türk futboluna sadece yorumcu olarak görev yapıyor. Yazıklar olsun!

Yazımı büyük puntolarla, güzel bir dilekle bitirmek istiyorum;

TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE

İNSANLARA

SAVAŞSIZ VE TERÖRSÜZ

BİR YIL OLSUN.