Teşekkürlerimle...

Yılın spor oscarlarına FOTOMAÇ ve A SPOR damgasını vurdu. Yılın Spor Gazetesi FOTOMAÇ, Yılın Spor Kanalı A SPOR, affınıza sığınarak Yılın Spor Yazarı da bendeniz seçildi. Sadece Beşiktaşlılar'a değil, bana bu onuru layık gören tüm sporseverlere teşekkür ederim.

FOTOMAÇ'ta yazılarımı özgürce kaleme alıyorum.

45 yıllık birikimimle Türk Futbolundaki çarpık düzendeki yanlışlıkları bilginize sunmaya gayret gösteriyorum. Bana her konuda yardımcı olmaya çalışan FOTOMAÇ Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'a, Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan'a, İstihbarat Şefi Yılmaz Şenol ve FOTOMAÇ Gazetesi'ndeki tüm emekçilere teşekkürü borç bilirim.

A SPOR da bu yıl inanılmaz bir çıkış yaparak sporda liderliği yakaladı. A SPOR Genel Müdürü Haluk Çimen ve sevgili A SPOR Müdürü Serkan Korkmaz'ı aldıkları bu anlamlı ödülden dolayı kutluyorum.

Tabii ki yılın spor yorumcuları seçilen Alp Pehlivan ve Erman Toroğlu'na da sevgilerimi sunarak tebrik ediyorum.



BAHİS OYUNLARI

Simon Cuper'ın, "Futbol sadece futbol değildir" kitabı çok büyük ses getirmişti.

Cuper bu kitabı yazalı tam 22 yıl olmuş. Bugün dikkatimi çeken son yıllarda artan bahis oyunları!

Başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere birçok ünlü kulübün sahibi Çinliler olmaya başladı. Manchester City, Sunderland, Everton, Inter, Milan, Valencia, Sevilla gibi takımlar ya Çinlilere satıldı ya da Çinli ortak buldular.

Uzakdoğulu işadamlarının futbola ilgisi ve çok büyük paralar yatırmaları araştırılacak nitelikte! Bu kadar büyük paraların dolaştığı bir yerde futbolun temiz olduğunu düşünmek tabii ki de saflık olur.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de büyük sürpriz yapıp şampiyon olan Leicester'ın Taylandlı patronu Vichai Srivaddhanaprabha'nın geçtiğimiz sezon kendi takımının şampiyonluğuna 2.5 milyon sterlin para koyup 355 milyon sterlin para kazandığı konuşuluyor.

Leicester başkanın her maça galibiyet primi olarak futbolcularına 3 milyon sterlin yatırdığı belirtilmişti.

Zaten Srivaddhanaprabha, Leicester'ın şampiyonluğu sonrası tüm oyuncularına birer rüya otomobil hediye etmesini dikkate almıyorum bile!

Geçtiğimiz günlerde dünyada en fazla bahis oynanan ülkelerin Türkiye ve Yunanistan olduğu açıklandı.

Bunun çok büyük bölümü de maalesef yasal değil!

Yani Türk Futbolu da topun ağzında!

Çinli yatırımcılar, çok yakın zamanda Türkiye'den de bir takım alırsa kimse şaşırmasın!

Bu kadar paranın döndüğü bir sektörde FIFA ve UEFA'nın ne kadar dürüst olacağını kestirmek çok zor değil elbette!

Yıllardır ülke futbolumuzda yaşanan aykırı işleri ve şaibeli transferleri dilim döndüğünce yazmaya çalışıyorum.

Ama bir gerçek var ki; futbol bugün sadece futbol değildir tanımlamasının ötesinde bir yerde!



ŞENOL HOCAYI ÜZMEYİN!

Beşiktaş için ligin devre arasında yapılacak transferler çok ama çok önemli. Dileğim burada;

Şenol Güneş'in kararlarına saygı duyulması.

Beşiktaş, G.Antep ve Osmanlı maçlarını kolaylıkla kazanabilir iddiasındayım. Tabii bunu söylerken Osmanlı'nın 3 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçında Afrika Kupası maçları nedeniyle Raheem Lawal, Aminu Umar ve Cheick Diabate'yi oynamayacak olmasını hesaba kattım.

Beşiktaş'ta ise Aboubakar'ın oynamayacak olması avantaj mı, dezavantaj mı karar veremedim!

Siyah-beyazlı takım önündeki bu maçları kazandığı taktirde krizi kolay atlatır.

Beşiktaş'ın geçen sezonki kazandığı şampiyonlukta başrol usta teknik adam Şenol Güneş'indi.

Hocayı bu sezon çok sıkıntılı görüyorum.

Ama o kendisine yakışanı yapıyor ve kulüp içindeki sıkıntıları dışarıya yansıtmıyor. Ama Beşiktaşlı yöneticiler şunu bilmeliler ki; başarı anahtarı Şenol Güneş'te...

Şampiyon olacaksan, Güneş'i üzmeyecek ve ona destek vereceksin!

Son dakikada aldığım habere göre; lider Başakşehir, Beşiktaş'a transfer olmasını çok istediğim İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamış.

Lider çok doğru bir transfer yapmış. Caner'in sakatlanması sonrası solda büyük sıkıntı yaşandığı bir gerçek.

Ben olsam daha önce Hertha Berlin'den Beşiktaş'a transfer olmuş olan Aydın Karabulut'u gözüm kapalı transfer ederim.

Başakşehir'i bu çok doğru transferden dolayı kutlarım. Naklen yayın ihalesinde büyük başarıya imza atan Göksel Gümüşdağ'ı 'Türk Spor Oscarı'nda Yılın Spor Adamı seçilmesinden dolayı canı gönülden tebrik ederim.