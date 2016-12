Ryan Babel transferi

İnanılır gibi değil!

Ben bunları yazınca birileri rahatsız oluyor. İnanı, benim hiç bir kimseyle şahsi problemim yok. Bakın; altyapının scout ekibinin başında, basın sorumlusu Metin Albayrak....

Sen neymişsin be abi!

Bir kulübün can damarı scout ekibi, altyapı ve transferde neler olduğunu bütün kamuoyu izledi. Geçen sezonun muhteşem Beşiktaş'ı nerede!

Haydi, öyle oldu böyle oldu deyip iyi niyet gösterip, takımı ve Şenol Hoca'yı pamuklar üstüne koyup tenkit etmiyoruz.

İnanın; iki transfer diyoruz, yazıp çiziyor ve bekliyoruz.

Şimdi bakın ilk transfer gündeme geldi; Ryan Babel...

Geçen sabah kahvaltıda futbol adamı Giray Bulak kardeşimle beraberdim. Bulak, Babel için şu yorumda bulundu;

"Babel sağ ayaklı ve bu ayağıyla müthiş şutlar atan bir futbolcu.

Büyük çoğunlukla da sol kanattan ceza sahasına girerek şut atabiliyor. İyi şut atıyor ama çok koşmayı sevmez, oyun içinde de çoğu zaman saklanıyor." Ajax'ın altyapısından çıkan Babel, Liverpool macerasının ardından Hoffenheim ve ardından yine Ajax ve Kasımpaşa.

Ardından 3 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e transferi ve burada 8 maçlık bir macera... Bu sezon başında da sadece 110 bin euro'ya kendisini Deportivo'ya imza atan bir futbolcudan bahsediyoruz.

Hem de yaşı 31! Beşiktaş bu futbolcuyu transfer etmek için yaklaşık 25 milyon milyon TL para ödeyecek. Tabii o hep gizli tutulan imza ve menajerlik parası ne kadar!

Menajer yine Ahmet Bulut!

10 yıldır Ahmet Bulut transferleriyle ilgili menajerlik yapan Semih Usta, Beşiktaş'taki görevinden ayrılıp Bulut'un yanında çalışmaya başladı. Buraya kadar tamam.

Babel getirildi, maça gidildi, antrenmana çıktı ve güzel bir şov yapıldı ama sonra, hoppala!..

Bir menajer çıktı "Yetkiler bende" dedi, 25 milyon TL az geldi ya, şimdi bu adam 350 bin euro para istiyormuş. Herhalde kapalı kapılar ardından bu para da ödenecek.

Gerçekten söyleyecek bir söz bulamıyorum.

Başkan futbolu kendine bağlamıştı ya! Bütün Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ın scout grubu başkanı, altyapı sorumlusu, medya sorumlusu Metin Albayrak'ın açıklamalarını bekliyor.



Beşiktaş'ın Şeref Abisi!

Şeref Nasır abimi çok uzun zamandan bu yana tanırım...

O da benim gibi Onursal Başkanımız Seba'nın aşığı ve onun felsefesine sahip bir insandır. Nasır, Beşiktaş'tan ihraç edilmek istendi; direkten döndü.

Buna rağmen dayanamamış ve Vodafone Arena ile Trabzon'da yapımı biten Şenol Güneş statlarıyla bir maliyet analizi yapmış.

Olduğu gibi bilginize sunuyorum:

"Son senelerde statlar devlet tarafından yapıldı ve teslim edildi. Sizlere bir kaç misal vermek istiyorum;

(dolara çevirdikleri teslim tarihleri itibariyledir.) Bursa Stadı; 43 bin kişilik ve maliyeti 81 milyon dolar. Yani maliyet koltuk başı 1900 dolar.

Trabzon Stadı; 41.600 kişilik. Yanında 6 antrenman sahası, 3 Voleybol sahası, 2 büyük bina ve deniz doldurularak yapıldı; yani müthiş toprak taşıma var. Maliyeti 230 milyon TL...

F.bahçe firmalara yaptırdı.

Kapasite 50.000, koltuk başı maliyet 1680 dolar.

Bizim stadımız 42.000 kişilik, inşaat tamamen bitmedi ve biz yapıyoruz. Şu ana kadar açıklanan rakam 550 milyon TL. Bizim maliyetimiz acaba neden bu kadar yüksek oldu, hiç bir art niyet aramıyorum ama hakikaten çok yüksek. Borç bize yazılıyor, yani biz ödeyeceğiz, niye devlete yaptırmadık?

Türkiye'de bütün statlar devlete aittir, biz üst kullanım hakkına sahibiz ve reklam gelirlerinin de yanılmıyorsam yüzde 25'i GSGM'ye ait. Stadımızın üst kullanım hakkı 1998 yılında 49 seneliğine, yani 2047 senesine kadar GSGM 'den kiralanmıştır.

Hayırlısı olsun ve Beşiktaş'a bu stadımızda başarılar diliyorum." "Dik durmuyorlar" dedim kınama cezası aldım, seçme ve seçilme hakkım elimden alındı. Aynı operasyon fikirlerin söylediği için ceza aldı.

Şeref Abi de bu yazıdan sonra disipline verilir.

Değerli Disiplin Kurulu Başkanına yeni bir uğraş çıkar!

Maalesef Beşiktaşımız'da doğru söyleyenler 9 köyden kovuluyorlar.

NOT: Stadımızın maliyeti ile ilgili çok derin araştırma içeresindeyim. Kesin sonuçlara ulaştıktan sonra bilginize sunacağım. Şimdilik Şeref Abi'nin kafasındaki soruları bilginize sunuyorum!