Lütfen biraz ciddiyet!

Beşiktaş'ta son bir ayda inanılmaz bir düşüş var. Bu gerçek her Beşiktaşlı'yı endişelendiriyor.

Allahtan devre arası tatili Beşiktaş'ın imdadına yetişiyor.

Usta teknik direktör Şenol Güneş'in bu duruma el koyacağını düşünüyorum.

Gerçek şu ki; Beşiktaş bu sezon biraz daha yaşlandı.

Futbolcular koşarak değil tecrübelerini ortaya koyarak kazanmaya çalışıyor. Açık ve net konuşayım; Beşiktaş böyle yürüyerek oynarsa büyük hüsran yaşanır. Geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisinden belli ki dersler çıkarılmamış.

Beşiktaş'ın geçen sezonki derdi aynen duruyor; takım iyi savunma yapamıyor.

Ancak gerçek olan şu ki; Sosa ve Gomez'in yokluğunda Beşiktaş bu sezon gol sıkıntısı yaşıyor. Yıllık maliyeti 6 milyon euro (23 milyon TL) olan Aboubakar koşuyor ama belli ki Beşiktaş forması ona büyük geliyor. Sosa ve Gomez'in geri gelmesinin çok zor olduğunu düşünürsek devre arasında iyi bir golcü şart!



Yakışmadı!

Beşiktaş'ı dün beğenmedim. Hatta 78. dakikada kazanılan penaltı sonrası Aboubakar, Quaresma, Oğuzhan ve Cenk Tosun arasında yaşanan çekişme beni çok şaşırttı. Bu sezon attığı penaltı golleriyle dikkat çeken Cenk'in kullanmaması ve Oğuzhan'ın Q7'nin "Bırak Cenk atsın" uyarısına rağmen atışı kullanmasına anlam veremedim.

Bu takımın penaltıcısı madem Cenk değildi neden bugüne kadar o kullandı.

Beyler lütfen biraz ciddiyet!



Taraftara ses verin!

Beşiktaş iyi oynayamadığı maçı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Kötü oynarken de kazanmak tabii ki eleştirilmez ama siyah-beyazlı takımı zorlu bir maraton bekliyor. Dikkat ederseniz Beşiktaş, ekim ayından bu yana 2 farklı kazandığı maç yok!

Bu sezon her karşılaşma zor geçiyor!

Siyah-beyazlı takımın hemen hemen her maçı zor geçiyor. Beşiktaş'ın büyük taraftarı daha iyi futbolu ve daha büyük başarıları arzu ediyor.

Gaziantepspor, bu yıl çok kötü bir sezon geçiriyor. Beşiktaş'ın çok sevdiği evladı İbrahim Üzülmez kırımızı- siyahlı takımın başına geçerek zorlu bir görevi üstlendi.

İşi zor ama Deli İbo başarır.