İyi oyun, 3 puan

Kazanmak önemli. İyi oynamak önemli. İyi oynayarak kazanmak en önemlisi...

Galatasaray yepyeni bir takım daha, ligin başında iyi oynayarak kazanıyor.

Bu dikkate alınması gereken bir şey. Gerçi dün Seyrantepe'de bundan da fazlası vardı.

Irkçılık söylemi mağduru Gomis'e verilen destek ve tıklım tıklım dolu tribünler... Goller Gomis'ten beklenirken Tolga Ciğerci'den geldi.

Tolga sanıyorum performansındaki yükseliş ile Türk futbol tarihinde hep anılacak kadar önemli bir çıkışın sahibi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sezonki Tolga Ciğerci, Belhanda'dan falan çok daha önemli bir transfer gibi adeta.

Belhanda ile ilgili soru işaretlerim devam ediyor. Sadece bir sezon değil bir maç içinde bile istikrarlı bir performans gösterecek mi? Merak ediyorum.

Serdar Aziz bir hayli aksıyor.

Tudor'un yerinde olsam 65. dakikada kaşı açıldığında bir de Ahmet Çalık'ı denerdim.



Kaptanı tebrik ederim

Maçın ilk yarısında zaman zaman tempolu bir Galatasaray, zaman zaman da telaşlı bir Galatasaray vardı. Takım bir arada oynadıkça giderek göze daha hoş gelen telaşsız bir oyun sahneleyeceğine eminim.

Takımın Selçuk oynarken penaltıcısı mı anlamadım ama Selçuk penaltıyı bıraktıysa canı gönülden Galatasaray kaptanını tebrik ederim.

Bu penaltı ile Gomis takım içinde gol krallığında Tolga Ciğerci'yi zorlayacak.

Sahada bu Galatasaray'ı izleyince insan gerçekten üzülüyor. Bu takım Avrupa'da devam edebilseydi çok güzel işler yapardı.

Taraftarı alkışlamak lazım, tribünleri doldurdular. Bu sezon dikkatimi çeken bir konu da tribünler Galatasaray gol kaçırınca bile aşırı tepki vermiyor.

Çünkü Galatasaray öyle bir güven veriyor ki kaçırsalar bile ilerleyen dakikalarda golü bulacağının güvenini veriyor.