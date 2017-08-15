Bambaşka

Birisi bana "Tolga Ciğerci sol açık oynayacak" dese şaşırırdım.

Doğrusu kendisini ilk 11'de görmek bile Galatasaray'daki mevcut kadro itibarı ile benim açımdan çok şaşırtıcıydı. Gelin görün ki sahada o denli dinamik bir Galatasaray vardı ki Tolga sol açıkta oynamasına rağmen hiç sırıtmadı.

Maçın başında Galatasaray'ın yüksek temposu zaman zaman telaş gibi algılansa da maçta süre ilerledikçe bu sezon keyifle izlenecek bir takıma tanık olduğumuzu anladık.

Galatasaray'ın golleri birbirinden güzeldi. Selçuk İnan'ın yedek soyunduğu maçta ısınmaya çıkmaması dikkat çekiciydi. Sakat olduğu söyleniyor ama o zaman neden yedek kadroda merak ettim.

Maçın ilk golünü atan Tolga Ciğerci yenilen golde de adamını kaçırarak önemli bir hata yaptı. Belli ki Tudor kısa vadede en büyük mesaisini "duran toplardan gelen golleri" engellemeye harcayacak.

Gomis'in Mariano ile başladığı atakta Belhanda'ya verdiği gol pası ve attığı gol muazzamdı. Bana fazlasıyla Drogba'yı hatırlattı.



Takım boyunu kısaltmalı

Galatasaray zaman geçtikçe ve kazandıkça dinamizmini telaştan kurtarıp özgüvenini sahaya yansıttığı takdirde çok net kombinesini alan taraftarını üzmeyecek gibi gözüküyor.

Bence kısa vadede çözülmesi gereken en önemli sorunları takım boyu.

Tudor rakibin duran toplarına önlem almak kadar takım boyunu kısaltmak adına da uğraş vermeli. Bu takıma maçı tribünden izleyen Feghouli ve transferi son aşamaya gelen Asamoah da katıldığı takdirde rahatlıkla şampiyonluğun güçlü adayı olduğunu söyleyebiliriz.

Kayserispor'un şanssızlığı karşısına nasıl bir Galatasaray'ın çıkacağını bilmemesiydi. Kayserispor Teknik Direktörü Sumidica maçı tekrar oynasa eminim ki kalenin önüne otobüsü çekerdi. Çünkü bu Galatasaray'ı durdurmanın başka bir yolu yok gibi...