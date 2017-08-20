Nazar boncuğu

Galatasaray yönetiminin yerinde olsam şu takımın formasına nazar boncuğu takardım.

Bunca yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum, sezona bu kadar iyi başlayan bir Galatasaray ilk kez görüyorum.

Eksikler var mı? Var. Takım boyu bu hafta da çok uzundu.

Gerek ilk hafta gerekse dün akşam Ankara'da ilk 45 dakikada izlediğim Galatasaray futbol takımı hayatımda izlediğim en iyi Galatasaray takımlarından birisiydi.

Rodrigues'i beğenmeyenleri bu takıma yakıştıramayanları anlamıyorum.

İkinci golde verdiği gol pasını gördünüz mü? Gomis ile ilgili söyleyecek fazla bir söz yok. Bu adam iki maçlık performansı ile taraftarın yeni Drogba'sı olacağını gösterdi.

Attığı golün sonrasında rakip oyuncular santra yaparken bile onları rahat bırakmayacak kadar hırslıydı.

Skor 2-0 olmuş çok güzel bir gol atmışsın bırak rakip rahat rahat santra yapsın.

Gomis golün santrasında bile paslaşmalarına izin vermedi. 40 yıl düşünsem şu lafı söyleyeceğim aklıma gelmezdi; 'Tolga Ciğerci gollerine devam ediyor.' Geçen yıl şut çektiği için kızdığım Tolga bu yıl ilk iki maçta da gol attı.

Üstelik son derece ezber bozan bir rolle takıma büyük katkı sağlıyor.

Ndiaye mi Fernando mu? Hangisini daha çok övmeliyiz bilmiyorum.

Bu takım ile ilgili illa bir soru işareti varsa o da Belhanda'dır.

Yanlış anlamayın oyuncunun kalitesinden zerre şüphem yok. Ama istikrarlı bir şekilde Galatasaray'a katkı yapıp yapamayacağı benim için soru işareti. Galatasaraylılar bu takımın tadını çıkarsın.

Son derece ezberimizi bozan ve gönüllerimizi çelen, oynarken keyif veren ve keyif alan bir takıma sahipler ama insan şu takımın Avrupa'dan erken elendiğini görünce içi burkuluyor.