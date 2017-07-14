Avrupa’nın Fatihi

Galatasaray kadrosu onda biri kadar para etmeyen bir kadro karşısında berbat oynadı ve tarihinin en ağır hezimetlerinden birine uğradı. Galatasaray'ın dört yıl üst üste lig şampiyonluğunu, UEFA Kupası ile taçlandırdığı dönemin Galatasaray muhabiriyim. Keşke Galatasaray geçen yıl gibi Avrupa'dan men edilseydi de dün akşamı görmeseydim.

Avrupa'nın fatihiydi Galatasaray… Artık ne Avrupa ne de bir Fatih'i var.

Acil bir sol bek. Acil Selçuk'un yanına ve yerine iki orta saha. ''Bu üç transfer, üç kulvarda iddialı bir Galatasaray için yeterli'' demek de mümkün değil. Ama bunlar acil.

Diyelim ki; alındılar… Bir arada oynama alışkanlığı, şehre, ülkeye ve kulübe adaptasyon süreci ne kadar tutacak?

Sneijder'i, Bruma'yı, Podolski'yi geçtim, Galatasaray, Emre Çolak, Sabri ve Chedjou'yu bile aramaz umarım.

Daha sezonun ilk resmi maçından sonra bu denli karanlık bir tablo çizmem yadırgayanlar umarım haklı çıkar. Umarım, Selçuk'un bir iki frikik, üç dört penaltı golüyle yüksek gelirine ve kariyerine tutunduğu bir sezon daha izlemez Galatasaraylılar.



Tablo çok karanlık

Fazla kilolarıyla Ozan Tufan'a nazire eden Tolga Ciğerci hâlâ şut çekiyor.

Bıkmadı "o golü" aramaktan. Carole berbat. Ahmet Galatasaray seviyesinde henüz değil. Maicon geldiği kulübün transfer rekorunu kırarken, taraftarınca geçen sezon boyunca neden eleştirildi anlamak zor değil. Bir tane şuurlu hücum organizasyonu, bir iki tane kararlı hücum presi gördüm diye olumlu bir tablo çizecek kadar salak değilim.

TABLO ÇOK KARANLIK!

Kimse bana suni çim falan da demesin.

Yenilen goller ibretlikti. Kamyonla para harcayıp ilk resmi maçının sonunda oyuna Emrah Başsan'ın girmesi aklıma tek bir cümle getirdi;

GALATASARAY İÇİN SÖZÜN

BİTTİĞİ YERDEYİZ.

Galatasaraylılar takımlarına destek olmaya devam etsin ama kendilerini bu sezon çok ağır bir travmaya hazırlamayı da ihmal etmesin. Yazık…