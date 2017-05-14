Lig bitmiş akıllar kupada

Maçtan önce iki takımında ligdeki durumlarına baktığımızda, hedeflerinden uzaklaşmış üzerlerinde bir baskı olmayan stresten uzak iki takımın mücadelesi olacak ve bu durum maçı biraz daha keyifli hale getirecek derken, müsabaka başlayınca baktık ki savunma prensipleri ön planda, önceliği savunma olarak sahaya çıkmış iki takım gördük.

Özellikle orta alanda oynamak adına alan, düşünmek için zaman bırakmadan bölgesel baskıyı çok iyi yapan iki takım birbirlerini kilitlediler.

Fenerbahçe'de bu kilidi açmaya çalışan Lens'e, takım içinde yardımcı olacak bir başka oyuncu çıkmayınca pozisyon bulamadı.

Emenike'nin defansın arkasına koşularının etkisizliği, Sow'un da maçın içinde istediklerini yapamaması,sarı lacivertlilerin çoğalamamasının en büyük etkeniydi İkinci yarının başında golü kalesinde gören Fenerbahçe'de, sorun şu ki, Emenike'nin,Sow'un ve Lens'in koşucu ve sprinter oyuncular olması, topu tutucak atakları yönlendirebilecek ve hucümlara yorum katabilecek oyuncu olmaması istediği oyunu oynayamamasının temel sebebiydi.

Advocaat'ın Lens'i 1-0 mağlupken oyundan çıkarması çok görmeye alıştığımız şeyler değil.



Taraftar gelmez tabii!

Elbette kupa maçı önemli ancak Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar.Ve bir maçı oynamadan kafalarda bu maçı bitirip çarşamba günü oynayacağı maçı düşünmez. Bu düşünce tarzı, Fenerbahçe'nin büyüklüğü,camianın ve taraftarın beklentileri ile uyumlu değildir. Böyle uygulamalar Kanarya'nın vizyonunu ve sahadaki ağırlığını kaybetmesine sebeptir.

Sen çıkacaksın ve bu maçı kazanmak için mücadele edeceksin, savaşacaksın, doğru oyunu oynayacaksın ve maç bittikten sonra kupa maçını düşüneceksin.

Sonra taraftar gelmiyor, bizi desteklemiyor.

Gelmez tabii! Taraftar inanmıyor çünkü; takımına, hocasına, başkanına güven kayboldumu kolay geri gelmez ve bunu tek başına hocayı değiştirmekle ya da transfer yapmakla getiremezsiniz.

Taraftara hak ettiği değeri başkan olarak vermediği, futbolcular oynadıkları oyun ile tribüne gelen seyircisiye futbol saygısını göstermediği sürece, değişen birşey olmuyor.

Aynı zamanda bu zihniyet ve anlayış ile koskoca bir camiaya yazık oluyor.