Bir de taraftar olsa

Fenerbahçe bu maçı kazanıp Beşiktaş- Başakşehir maçını beklemek, Rizespor ise kaybetmeden alacağı puan veya puanlarla ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyordu.

Maç beklenilenin aksine Sow'un erken attığı golle başladı. Rizespor'un cevabı çok geçmeden Şener'in bireysel hatası sonucunda Oğuz Han'dan geldi. Anlam veremediğim oyun anlayışı hücum olması gerekirken önceliği savunma olan bir takımla sahaya çıkmak ve iç sahada rakip Rizespor'ken bu onbirle başlamak taraftarın beklentileri ve futbolun doğruları ile hiç uyumlu değildi.

Mehmet Topal-Josef ikilisine ısrar etmek, Şener ve Hasan Ali ile hücumda çoğalmak pozisyona girebilmek ilk yarı boyunca çok mümkün olmadı.

Rakibin bireysel hataları üzerinden ve içgüdüsel performanslar ile hücum etmeye çalışan Fenerbahçe bunda çok başarılı olamadı. Stoperde M.Topal, Josef'in yanında Salih ile başlasa Advocaat hem pas oyunu oynayan hem de geçiş oyununu yapabilen hücumda da daha efektif olan bir takım olabilirdi.

İkinci yarıya tempoyu artırarak başladı sarı-lacivertliler. Önde basarak rakibi hata yapmaya zorlayıp kazanıcağı toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Zaten bu 11'le de başka bir oyunu oynaması mümkün değildi.

Sahada Lens'in dışında çözüm üretebilecek, sorun çözebilecek, sorumluluk alabilecek, oyuncu çıkmayınca her zamanki keyifsiz yavan oyununu oynadı.



Hücum futbolu şart

İlaveten önceliği savunma olan bir takımın temel savunma prensiplerini yani ; savunmada takım boyu uzayınca, alan daraltmaları ve kaymaları iyi yapamayınca rakibine pozisyonlar vermeye başladı.

Maçın son bölümünde kupa maçının yorgunluğu olmasına rağmen seyircinin oluşturduğu ambiyans ile duygu depolarının harekete geçmesiyle 80 dakika giremediği pozisyonlara son 10 dakikada girdi. Ve sonunda Emenike'nin kafa pası ve Sow'un bitiriciliği ile golü buldu.

Bu bize F.Bahçe taraftarının gücünü ve tribünlerin dolması halinde neler yapılabileceğinin en güzel göstergesi oldu bir kez daha. Sayın Aziz Yıldırım'ın mutlaka Fenerbahçe taraftarını stada getirebilecek oyun anlayışını (hücum futbolu) bunu oynatabilecek hocayı ve oynayacak oyuncuları transfer etmek zorunda. Ne başkan, ne hoca, ne de futbolcu bu takımın başarılı olması için tek başına yetmez.

En önemli etken hiç şüphesiz deneme yanılma ile sabit olan taraftarının gücü olacaktır Şampiyonluklar yaşayabilmek için...