Avantaj mı, dezavantaj mı?

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden sonra M. Başakşehir ile dün oynadığı kupa maçına sanki motive olamamış. Sarılacivertliler son derece rahat bir şekilde başladı dünkü mücadeleye.

Aynı şekilde teknik direktör Advocaat'ın sahaya çıkarmış olduğu 11'e bakıldığında orta saha da beklentilerin altında kaldı. Önceliği savunma olan bir orta sahanın yediği iki gol ve rakibin girdiği sayısız pozisyon, dünkü orta sahanın gerek savunmada, gerekse hücumda görevlerini yapamadığının bir göstergesiydi.

Fenerbahçe Alper'in yokluğunda sadece Lens ile hücum etmeye çalışınca da çok fazla üretken olamadı.

M. Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi maç öncesinde çok iyi analiz etmekle birlikte risk alarak oyuna başladı. Rakibinin orta sahasındaki riski bildiği için oyunu tamamen kanatlardan kullandı. Bu anlayışı Fenerbahçe'yi ne kadar iyi çözdüğünün en güzel göstergesiydi.



Avcı, F.Bahçe'yi çözmüş

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi çok iyi çözmüş, ancak M. Başakşehir'in en büyük zaaflardan birisi rakibe çok kafa vurduran bir takım. Neticede sarı-lacivertli ekibin güçlü silahlarından Van Persie rakibinin bu zaafını çok iyi kullandı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde bunu görmüş olduk.

Hem Yalçın'ın savunmada oynamaması hem de kalede Volkan'ın olmaması kenar toplarında Başakşehir'in daha zayıf kalmasına neden oldu. Fenerbahçe bu eksikliği çok iyi kullandı.

Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra Salih Uçan'ın tekrar oyuna girmesini artı olarak söyleyebiliriz.

Advocaat'ın onu hatırlaması ve oyuna alması hem Salih hem de Türk futbolu için önemliydi.

Bu skor rövanş için elbette ki bir avantaj. Ancak şunu unutmamak lazım, Avcı, Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynayacağını çözmüş. Advocaat rövanş maçında iyi bir sonuç alarak turu geçmek istiyorsa daha farklı oyun stratejileri geliştirmeli Başakşehir'e karşı. Yoksa avantaj gibi görünen bu skor Fenerbahçe için dezavantaj olabilir.

Bu maç iyi analiz edilip, iyi okunmalı, dersler çıkarılmalı.

Aksi halde rövanş Fenerbahçe için çok zor geçer.