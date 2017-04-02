Galibiyet gizler

Avrupa kupalarına katılma hattında kalmak isteyen F.Bahçe adına, kağıt üstünde ligde kalan haftaların en zorlu maçlarından biriydi.

İlk 4 sırada yer almak Fenerbahçe futbolcusunun kalitesine ve her şeyden önce beklentisine yakışan bir hedef olmamalı. Ancak sarı lacivertli takım için hayatın gerçekleri şu anda bu...

Doğal şampiyonluk adayıysanız ilk 4'te kalma hedefi odaklanmanızı fazlasıyla güçleştirir. Sahasında sürekli kazanan, beraber oynayan ve birbirine inanan oyunculardan kurulu bir rakip karşısında da mücadelenin ilk yarısın da bu gözlemler ışığında F.Bahçe'nin oyun üstünlüğünü tam anlamıyla ele alamamasını fazlasıyla doğal kıldı. Lens'in dönüşü, Alper'in kıpırdanmış olması konuk ekip için bir umut ışığıydı. Bu ifadeyi kullanmak hâlâ bana tuhaf geliyor ama Fernandao'nun yokluğunda şans bulabilen Van Persie rakip savunma arasında kaybolmamak için sık sık defansın arkasına koşular yaptı. Hollandalı zaman zaman takım arkadaşlarına servis yapabilmek için gayret etti. Ancak hücumdaki problemler kaldığı yerden devam ediyor.



Advocaat ruhen gitmiş!

Duran toplar, rakibin gömüldüğü anlarda yaşanan bir karambol ve Lens'in savunmadan topu söküp Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyon dışında F.Bahçe ilk devrede rakibini ciddi anlamda zorlayamadı.

İkinci yarıya ise Karabük takımı daha istekli başladı. Tanase-Serdar değişikliğinden sonra rakip kaleye daha çabuk gelen hücumda daha aktif olan Karabük takımı pozisyon bulmaya başladı. Rakibin daha öne çıktığını gören Advocaat dikine gidebilen bire biri daha iyi olan Volkan'ı oyuna aldı.

F.Bahçe'de Lens ve Alper'in dışında hücumu zenginleştirebilecek oyuncu da olmayınca ortaya sevimsiz futbol çıktı.

Maçın içinde istediği topları almayan, pozisyon bulmakta zorlanan Van Persie, Sow'un şutunu iyi takip ederek pozisyonu gole çevirdi. Advocaat'ın Volkan'ı oyuna aldıktan 10 dakika sonra çıkarması da ruhen Hollanda'ya gitmiş olduğunun somut kanıtıydı. Galibiyetler hataları gizler, bu galibiyet de kazanırken görülmesi gereken bir çok eksiği görmemizi engelleyecektir.