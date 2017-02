Haydi Abbas vakit tamam

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupasından elenmenin vermiş olduğu moral bozukluğu ile lige tutunabilmek, hedeften kopmamak için geldiği G.Antep deplasmanında, mutlaka kazanması gerekiyordu.

Advocaat, mevcut şartlar içinde sahaya çıkarabileceği doğru 11'le maça başladı.

Haftalardır eleştirilen Josef'in yerine Ozan'la başlamak, önde Volkan, Sow ve Lens'le 3 tane koşucu ve açık sahayı seven oyuncuyla beraber rakibin de düşme hattında olmasından dolayı, kazanma adına risk alıcağını düşünürsek, strateji ve planlama açısından doğru tercihlerdi.

Morallerin bozuk, takım enerjisinin düşük ve eksiklerin çok olduğu bu müsabaka da F.Bahçe'nin nasıl performans yapacağı merak konusuydu. Futbolcular tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen maça coşkulu ve istekli başladı. Kazanma adına öne oynayan beklerini öne çıkaran, özellikle İsmail'in ve Van Der Wiel'in ataklara katılmasıyla hucümda daha zengileşen bi takım vardı saha da.

G.Antep'in de kazanma isteği galibiyet odaklı oyunu, Gillas'ın defansın arkasına yaptığı derin koşu ve Sefa'nın kaleciden dönen topu tamamlamasıyla meyvesini aldı.

Tabi golde de Skertel ve Roman'ın birlikte oynama pratiğinin az olması bu iki oyuncunun uyumsuzluğu bir kez daha yenilen golde kendini gösterdi. Golden sonra, özellikle Alper ve Lens'le rakip kaleyi zorlayan F.Bahçe, belki de ligde ilk defa bu kadar organize atak sonunda Alper'in asisti ve Lens'in usta bitiriciliğiyle fantastik bir gole imza attı.

İkinci yarı da tempo biraz daha yükseldi.

Bülent Uygun, orta sahaların oyundan düştüğünü görünce Sefa-Orkan değişikliğine giderek doğru bi hamle yaptı hem açık sahaya hucüm eden hemde set oynunu iyi oynayan Orkan'la daha etkili olmaya başladı G.Antep. Buna bir de F.Bahçeli oyuncuların yorgunluğu eklenince oyunun momentumu G.Antep'e geçti. Bunu çok geç olsa da farkeden Advocaat Sow-Fernandao,Volkan-Aatıf hamlesi ile topun önde kalmasını istediği gibi takımın direncini artırmaya çalıştı.

Amma velakin gol lazımken kazanman gereken bi maçta Alper'i çıkarıp Josef'i oyuna alması da Advocaat'ın antrenörlüğü bırakmasının vakti geldiğinin en net göstergesiydi. Lige tutunabilmek Avrupa hedefine ulaşabilmek için mutlaka kazanması gereken bir maçta da beklentilerin altında kaldı.

F.Bahçe camiasının büyüklüğüne beklentilerine yakışmayacak bir sezon, yani mart ayında tek hedefi Türkiye Kupası olan bi takım haline geldi; Emeği geçenleri tebrik ederim. Bu maçtan sonra Advocaat için "haydi abbas vakit tamam akşam diyordun bak oldu akşam" demek ve yolları ayırmak yanlış olmaz sanırım...