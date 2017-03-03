Hedef teke düşünce

Fenerbahçe'nin ligden uzaklaşıp, Avrupa Ligi'nden elenmesi sonucunda tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası olmuştu. İki takımın 11'lerine baktığımızda önceliklerinin Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası, Kayseri'nin de lig olduğu daha iyi anlaşılır.

Maça baktığımızda özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin çok kısır bir futbol oynadığını bunun temel sebeplerinden birinin merkez orta sahasında oynayan oyuncular olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle ilk yarı hücumda zenginleşemeyen, üretemeyen, keyif vermeyen bir Fenerbahçe izledik. Ta ki Lens'in oyun zekası ile hazırladığı, Fernandao'nun bitirdiği golle Fenerbahçe ilk yarıyı önde bitirdi.

İkinci yarıda ise sarı-lacivertliler karşısında gol bulma adına öne çıkan Kayserispor, stratejik olarak en büyük hatasını yaptı. Fenerbahçe öndeyken ve arkada geniş alanlar bulduğunda bu oyunu çok iyi oynamasını bilen ve bu alanları çok iyi kullanabilen oyuncuların yetenekleriyle skoru daha rahat elde etti.



Yarı final bileti cepte

Özellikle ikinci golde Mehmet Topal ve Fernandao iş birliği; örnek gösterilebilecek bir kontratak golüydü. Bu golün enerjisiyle de direnci düşen Kayserispor karşısında oyun momentumunu ve hakimiyetini tamamen ele aldı. Arkasından yine Lens'in başlattığı, Şener'in bitirdiği çok organize atak sonucunda Erkan Kaş'ın kendi kalesine attığı golle farkı üçe çıkardı. Hem skor hem oyun olarak son derece rahatladı. Ve yarı final biletini daha ilk maçta Kayseri'de adeta cebine koydu.

Özellikle Alper'in ve Fernandao'nun iyi oyununa, ikinci yarı Lens ve Mehmet Topal eklenince, Fenerbahçe daha öz güvenli bir futbol ortaya koydu ve bu da kendiliğinden skora yansıdı. Bu galibiyet hem futbolculara hem Advocaat'a bir moral olduğu gibi takımın da kendine olan güvenini artırdı ve camiaya nefes aldırdı.

Kayserispor'un ligi düşünerek kadrosunda rotasyon yaparak sahaya çıkması sarılacivertliler'in ekmeğine yağ sürdü.