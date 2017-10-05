F.Bahçe’nin mesajı net

Geçtiğimiz sezona düşük performansla başlayan ve Euroleague'in ilk haftalarında kayıplar yaşayan Fenerbahçe takımı sezon ortasında form tutmayı başarsa da hatırlarsanız Panathinaikos serisi başlayana kadar Euroleague'i kazanacağı sinyali vermemişti.

Dar rotasyonda Vesely ve Udoh ikilisiyle muhteşem savunma yapan Fenerbahçe'de Bogdanovic performansı ve Obradovic zekası şampiyonlukları beraberinde getirdi.

Dün gördük ki Udoh'suz Fenerbahçe savunmada geçtiğimiz sezonki pota altı sertliğinden uzak olabilir ancak Jason Thompson ve Jan Vesely ikilisi hücum planlarında daha iyi işler yapacaklar.

Hayatta çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalan ebeveynler vardır. Ekpe Udoh'u kaybeden Fenerbahçe'de dün akşamki Jan Vesely de bu tarz bir performans sergiledi. Hem Udoh oldu hem de Vesely.



Daha eksikler var

Sloukas ve Datome ikilisi oldukça hazır durumdalar. EuroBasket'te de çok iyi olan ikilinin geçtiğimiz sezona oranla çok daha diri ve mental olarak yeni sezona hazır olduğunu kolayca söyleyebilirim.

Obradovic ve ekibi tüm oyuncuları geçtiğimiz sezonki kadar diri ve motive durumda tutabilirse sorun yok ama farklı oyuncularla farklı sistemlerde kaybolma riski de doğabilir ancak Obradovic'in böyle bir duruma izin vereceğini zannetmiyorum.

Rakibini 64 sayıda tutan Fenerbahçe zaman zaman üç guardlı sistemle parkede kaldı ve fazla top kaybı yapmadı. Obradovic savunmayı henüz oturtmuş değil ancak Fenerbahçe'den aldığım mesaj çok net; çok başarılı bir Fenerbahçe izlemeye hazır olun...

Bu arada dün Melli, Guduric, Kalinic ve Bobby Dixon yoktu.

Gerisini siz düşünün...