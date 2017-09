Teşekkürler

Tüm branşlar için örnek milli takım profili olduğunuz için, var gücünüzle savaştığınız için, her an kazanabiliriz hissini verdiğiniz için, Eylül'ün ilk 10 gününde bize neşe verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.

Bunun bir başlangıç olduğunu unutmamak çok önemli. Artık bizim Cedi Osman'ımız, Furkan Korkmaz'ımız, Ufuk Sarıca'mız var.

12 Dev Adam gelecek turnuvalar için oldukça iyi sinyaller verdi. Ufuk Sarıca takımın eksiklerinin çok iyi biliyor ve bu eksikleri kolayca giderebilecek bir koç.

Hernangomez kardeşlerin sessiz başladığı maçta güçlü rakibimiz karşısında mağlubiyet korkusu yaşamadan saldırmaya çalıştık ancak teknik özelliklerimiz, kaliteli ellerin azlığı bizi İspanya galibiyetine yanaştırmadı.

Rusya, Sırbistan, Letonya ve İspanya maçlarının tamamında savunma oyununu ne yazık ki oynayamadık.

İspanya geniş kadrosuyla sürekli rotasyon yaparak maçta diri kalmayı başardı.

C Grubu'nda 87, 79, 91, 93 ve 99 sayılarla 90 sayı ortalamayla oynayan İspanya'yı 73 sayıda tutmak bile başarıydı. Turnuvada en iyi yaptığımız iş rakibimizi top kaybına zorlayarak bulduğumuz sayılar oldu.

Organizasyonun genelinde rakiplerimizi boğarak top kayıplarına zorlamaya çalıştık.

Kaos yarattığımız her an İspanya'nın oyun disiplininden koptuğunu net izledik. Özellikle 2. çeyreğin sonlarında hem de Gasol kardeşler oyundayken mükemmel kaos yaratıp farkı azaltmayı başardık.

Aynı işe son çeyreğe yaklaşırken de yapabildik.

Bir NBA klasiği olan 4. çeyrek gerçeği bu maçta yüzümüze çarptı.

İlk 3 çeyrekte yer yer umutlansak bile İspanyol NBA oyuncularının bilinçaltı alışkanlığıyla beraber son çeyrekte fişimiz çekildi.

İşte zaman zaman iyi yaptığımız işleri turnuva boyunca maçların geneline yayamadığımız için ciddi rakipler karşısında galibiyet alamadık. Genel olarak Cedi'siz saldıramayan 12 Dev Adam'ın bu maçta da yine en büyük sıkıntılarından biri Cedi'yi dinlendirememesi oldu.

Furkan Korkmaz'ın kenardan verdiği destek çok önemliydi. Çizilen oyun setlerinde son topun kaldığı boştaki oyuncumuz ya Doğuş ya da Kenan oldu. Bu iki oyuncumuzun da şut performansları bizi mutlu etmeye yetmedi.

Sürpriz yok. İspanya galibiyetine şaşıracak bir durum yok.

Bir oyun kurucu ve pivotla beraber yeniden görüşmek üzere...