Kazanmak güzel

Sırbistan'ın kaybettiği günü galibiyetle kapatmak önemliydi ve 12 Dev Adam bu bilinçle grubun en zayıf halkasını zorlanmadan mağlup etti.

Dün akşam rotasyonu iyi yapabilen, top çalabilen ve kenardan gelen oyuncuların sayı desteği verdiği bir takım oyununu izledik. Bu oyunu parkeye yansıtmamızın en büyük sebebi rakibimizin bizden çok daha zayıf olmasıydı.

Letonya, Fransa, Polonya ve Karadağ gibi takımlar ilk maçlarını kaybetmişlerdi ama dün oynanan ikinci maçları kazanarak 'biz buradayız' mesajı verdiler.

Biz de bu ülkeler gibi 2. maçımızı kazanarak yarıştan kopmadık demek zorunda olduğumuz maçı farklı kazanarak Sırbistan savaşı öncesi özgüven tazeledik.

Furkan Korkmaz ve Sinan Güler'in hayata dönmesi ve Cedi'ye destek vermesi skoru sürükleme açısından yük dağılımını artırdı.

Melih Mahmutoğlu'nun dışarıdan bulduğu sayılar bu maç özelinde çok önemliydi ancak Rusya, Letonya ya da Sırbistan gibi güçlü rakiplere karşı aynı performansı sergilemesinin zor olduğunu hatırlatmak isterim.

Britanya takımının bile hızlı geldiğinde savunmamızı çaresiz bıraktığı anları net gördük. Sayı bulmaktan öte savunmayı daha organize yapabilen bir takım olmayı başarmamız lazım ama bunun için daha yetenekli oyunculara ihtiyaç var. Sayı üretmek önemli ama bunu savunmayla daha değerli hale getirmeliyiz.

Bu maçı ölçü alıp Rusya maçını yol kazası olarak tanımlayıp beklenti içine girersek sadece kendimizi kandırmış oluruz.

Koskoca 12 Dev Adam'ın oyun kurucusu yok. Kazanmak güzel ama yarın Sırbistan'a karşı sergileyeceğimiz oyunu çok iyi planlamamız gerekir.

Galibiyet duygusu keyifli ama Britanya ile aynı sıklette dövüşmüyoruz bunu unutmayalım. Bundan sonra Sırbistan dışında maç kaybetmeden son 16'ya kalmamız çok önemli. Ufuk Sarıca'nın elindeki malzemeyle en iyi yemeği yapma gayreti de alkışı hakkediyor.