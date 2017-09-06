İlk görev tamam

Şimdi artık sürpriz zamanı geldi. 12 Dev Adam turnuva boyunca sürpriz yapamadı. Rusya mağlubiyetinin ardından Britanya galibiyeti gelirken Sırbistan'a savaşarak kaybettik ve dün akşam Belçika'yı devirdik. İşte tüm bu maçların tamamı gayet tahmin edildiği gibi tamamlandı.

İki galibiyetimizin birini basketbolu yeni öğrenen Britanya karşısında, diğerini ise tek hedefi son 16'ya kalmaktan öte olmayan Belçika karşısında aldık. Maçlarda ev sahibi olduğumuzu düşünürseniz Rusya, Sırbistan ve Letonya'dan en az birini devirmemiz gerekirdi.

Rusya ve Sırbistan treni kaçtı. Şimdi tek hedef yarın Letonya'yı saha ve seyirci avantajıyla devirmek olmalı. Maçın sonucu karşımıza ya Hırvatistan'ı ya da İspanya'yı çıkaracak.

İlk görev tamamlandı ve 12 Dev Adam son 16'da maç yapmayı garantileyerek Sinan Erdem'e ilk adımı attı. Sırada artık rakibimizi belirlemek var. 3. çeyrek dışında oyunun her anında Belçika'yı yeneceğimizi biliyorduk. En az Britanya maçı kadar rahat galibiyet aldığımızı unutmadan, Semih, Kenan ve Furkan performanslarını da alkışlamak istiyorum.

Sırbistan maçında Marjanovic, Kuzmic ve Stimac gibi isimlerle başa çıkamayan Semih bu kez zayıf rakiplerine karşı iyi iş çıkardı. Rakibe göre ritmini otomatik ayarlayan bir takıma sahibiz. Sırbistan karşısında sergilediğimiz mücadele aslında Belçika galibiyeti için yeterliydi ancak takımımız Belçika'nın ritmine inince maçı zor kazanmış izlenimi aldık.

Letonya turnuvanın en dirençli ve yetenekli takımları arasında. Porzingis gibi potansiyel bir MVP'ye Timma gibi muhteşem 4 numara eşlik ediyor. Dairis ve Davis Bertans ikilisi de yüksek performansla sahne alıyor. 12 Dev Adam'dan sürpriz yapmasını ve Letonya'yı devirmesini bekliyorum. Bu sonuç bizi son 16'da en azından İspanya'dan kurtarabilir.

Büyük maçları ancak Cedi, Sinan, Furkan ve Melih gibi oyuncularla kazanırız. Belçika maçında oynayan tüm oyuncularımız sayı üretti ancak Letonya'da aynı durumla karşılaşmamız oldukça zor. Bu takım seyirci desteğiyle birlikte yarın Letonya'yı devirebilir.