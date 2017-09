Galiptir bu yolda mağlup

Ülke olarak direnen, ter döken, savaşan, kaybetmeyi kabullenmeyen bir takımı izlemeyi o kadar özlemişiz ki inanın sonucun hiçbir önemi yok.

O yüzden peşin olarak ;

"Teşekkürler 12 Dev Adam" Pota altı güçlü rakipler karşısında potaya gidemediğimizi biliyorduk. Bu durumdan dolayı Sırbistan'ı dışarıdan yıkmaya çalışacaktık.

İlk çeyrek hem savaşamadık hem de dışarıdan atışlar bulamadık. Üstelik Britanya maçının yıldızı Melih Mahmutoğlu'nu da kenarda unuttuk.

İkinci çeyrek başladığında kaos yapmaya kararlı bir takım izledik ve işte o zaman oyunun içinde kalmayı başarıp sayı farkını da kapattık. Maç boyunca bu takımın yapması gereken şey Cedi Osman, Sinan Güler ve Furkan Korkmaz üçlüsüyle korkmadan direk olarak potaya gitmek ve Kenan, Melih ikilisiyle dışarıdan üçlükler bulmaktı.

Oyunun hiçbir anında kontrolü ele alamadığımız maçın genelinde savaşarak, teslim olmadan, son saniyeye kadar direnerek kaybettik.

Son 16'ya giden yolda yaptığımız matematiğin içinde yer alan bir mağlubiyet olduğu için bu sonuca sürpriz diyemeyiz. Eğer kazansaydık Belçika ve Letonya maçları için farklı hesaplara girebilirdik.

Kalan maçların ardından grubu 4. olarak bitirmemiz muhtemel sonuç olarak görünüyor. Sıralamanın 4. basamağı bizi C Grubu lideri İspanya ile eşleştirir ki bu hiç hoşumuza gitmez.

Şampiyonluk hedefimizin olmadığı bu turnuvada milli oyuncularımızın teslim olmayıp ellerinden gelen her şeyi yaparak soyunma odasına gitmeleri beni yeterince gururlandırdı.

Futbol takımımızın aksine mağlubiyeti kabullenmeyen ve son ana kadar yapılması gereken her şeyi yapan basketbol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.

Küçük eklemelerle birlikte bu takımın gelecek turnuvalarda yolu açık olur.