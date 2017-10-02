FIRAT HOCA SKORA DUA ETSİN

"Allah'tan maçın skorundan alan da memnun, satan da... Karşılaşma farklı skorla bitse çok daha büyük gündem olurdu kartlar"



Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayabilir mi herhangi bir takım? Çok zor. Son bölümde sahada olanlara bakıyorum:

Cenk, Babel, Lens, Pektemek, Talisca...

Hakikaten Şenol hoca ve Beşiktaş için değerli bir puandır bu puan. Lens, 2-1'ken kaçırdığı pozisyonda maçı koparabilirdi ama Karabük deplasmanı, Porto, dönüş Kadıköy, son olarak Leipzig derken takım çok yıprandı.

Şöyle bakalım, Gökhan Gönül daha arızalı. Mustafa Pektemek ilk kez bir lig maçına çıkıyor. Trabzonspor'a bakarsan kenardan gelenlerin katkı sağladığını görüyoruz.

Yusuf, Rodallega, Castillo...

Hepsi etkili oynadı. Rodallega bu haftaki performansıyla dedi ki, "Hocam beni bir oynat, buna bir çözüm bul." Hoca ne yapar, Burak'ı forvet arkasına mı çeker, ikisinin arkasını mı süsler, bilemiyorum ama gerekiyor. Ben Beşiktaş adına 2 puan kayıp görmüyorum.



İletişimi abartıyor

Gergin, kırıcı maçlar oynuyorlar.

Trabzonspor gibi güçlü bir takımla oynadın.

4 gol, 7-8 pozisyon... Doğru bir oyun mu vardı, hayır ama çok heyecanlı bir maç oldu.

Hakikaten de temposu yüksekti.

Ben Fırat Aydınus'u hakem yeteneği olarak uzak ara 1 numara görürüm.

Buna rağmen bazen çok kötü maç yönetiyor, dün de öyleydi.

Bazen kartı idare edeyim diyor.

Ben defans oyuncusu olsam "Aydınus gelsin" derim. Bazen de Anadolu maçlarında çat çat veriyor.

Bu yüzden dün kötü maç diyorum.

Fırat hocanın bir kötü huyu da oyuncuyla iletişimi abartması...

Hiç konuşmaması da kötü ama bu kadar haşır neşir de olmamak lazım.

Dünkü maçta 30'a kadar 5-6 tane kart olması lazımdı. Düdük siyaha da beyaza da bordoya da maviye de aynı çalacaklar.

Bu kadar basit... Ben nerede hata yapıldığını anlayabiliyorum. "Kartsız başlayayım" fikri tamamen bir komediye götürdü ilk bölümü.

Görüp idare ediyor Maçın başından itibaren pozisyonları hakem hocaları, MHK, Yusuf Namoğlu bir ara gelip tek tek izlesinler. Gözünün önünde görüp veriyorsun, bazen de kart vermiyor, idare ediyor.

Muhteşem goller... Talisca ve Lens'in müthiş goller atması, Trabzon'un eşitliği bulması...

Allah'tan alan da memnun, satan da şu anda... Karşılaşma farklı skorla bitse çok daha büyük gündem olurdu kartlar.



BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZÜR OLURDU

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrasında bir özür maçına ihtiyacı vardı. Sıradan bir maçta kazansan özür olmaz ama Beşiktaş deplasmanında kazanmak özür olurdu. Trabzonspor'un sorunu şu, ya çok iyi oynuyorlar ya da çok kötü oynuyorlar; arası yok. Alanya maçında iki devrenin farkı gibi... Yusuf Yazıcı da formayı vermek istemediğini gösterdi. Sosa'yı da Milan'daki gibi orta ikilide oynatmalı hoca.