BESiKTAS MUHTESEMDi

Bu maç bence Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bitiminden itibaren kazanıldı. O gün ceza almıştı Şenol hoca, yardımcısı konuştu.

Şenol hocanın oyunculara teşekkür ettiği, antrenör ve oyuncuların medyanın büyük gazına rağmen konsantrasyonunu bozmayıp maçı yaşamayı orada bıraktılar.

Kolay değil... Cumartesi gecesi maç bitiyor, oyuncuların, antrenörün atılmış ve salı günü böylesi bir karşılaşmaya çıkıyorsun. Leipzig şöyle iyi, böyle iyi diyenlere bakmadım, dün gördük esasen.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Palabıyık üçlüsünden gündemi çıkarıp o maçla yaşamaktan vazgeçtiler.

Bu maçla yaşadılar. 1'den 90+'lara kadar iyi ve doğru oynayarak kazandılar.

Karşılaşmanın başındaki tempo ve 89'uncu dakikada Tosic'in topu kaleye kadar götürüp bir o kadar hırsla geri dönmesi önemliydi. 80 metre top sürmüşsün.

Kendi bölgesine de 60 metre geri depar atıyor. Kazanıyor, dripling yapıyor, çalım atıyor, düşüyor kalkıyor, vuruyor, bir de geriye depar atıyor yüzde 100'le.

TOLGAY'IN GİRİŞİ RAHATLATTI

Bunla kazandı Beşiktaş, sadece gollerle değil...

Taraftardan deplasman takımları çok etkilenmez ama ev sahibi avantajının sebebi taraftardır. Tosic taraftar için koştu.

Bundan sonra bol kredisi olan bir Beşiktaş var.

Porto'nun Monaco'yu yenmesi bence sürpriz değil.

Savunma arkasına koşu yapan, önemli oyuncuları vardı. Proje takımı olduğunu biliyoruz Leipzig'in, oyuncularına yatırım yapıyorlar. 16 milyon euro verdikleri ve çok gol kaçıran Augustin gelişime çok açık bir oyuncu... Bir de Sabitzer dikkat çekti. Bunlar genç oyuncular. Bence 3-4 sene sonra çok daha farklı bir takım olacak veya Augustin'i dünyanın en önemli takımlarında göreceğiz.

Çok iyi top oynadı Beşiktaş, skoru da elde etti.

Bekledi, çok şut imkanı verdi. Herkes görevini yaptı bu arada. Tolgay değişikliği bir 5 dakika kadar önce yapılabilirdi. Necip de girince iyi işler yaptı. Özellikle Tolgay'ın girişi Beşiktaş'ı nefeslendirdi. Bundan iyisi can sağlığı... Averaj da elde ediyorsunuz.



TEBRİK EDİYORUM

Monaco karşısında kazanamasanız bile kaybetmemek yetiyor. Ben 'beraberlik yetmez' diyenlerdendim açıkçası. Porto gitti, Monaco'ya 3 tane attı. 6'yı cebine koyduğun zaman herkes birbiriyle oynayacağı için şansını çok ama çok artırdı.

Bu yüzden Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım... Gerçekten büyük iş başardılar ve 6 puan önemli bir avantaj.